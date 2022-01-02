萬千星輝｜陳自瑤首奪最佳女配角：我要多謝我所有屋企人

《萬千星輝頒獎典禮2021》最佳女配角結果出爐，由陳自瑤（Yoyo）奪下獎項。她在江美儀及張慧儀手上接下獎項，更被笑稱為「豐胸代言人」。她發表感言時心情激動，她坦言：「我想話入我入咗公司17年，我終於有機會企喺呢個台上面，真係好唔容易。」她又逐一多謝高層、拍檔張頴康、汪明荃、所有家人，她表示：「我要多謝我所有屋企人」，卻未有似老公王浩信去年奪視帝一樣點名多謝對方。

Yoyo入TVB 17年終於在《萬千星輝頒獎典禮》攞獎。（節目截圖）

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