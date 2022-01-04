癌症｜台女星彭曉彤做38次化療病情好轉！6個煮食習慣增患癌風險

【彭曉彤／子宮頸癌／癌症】41歲台灣女星彭曉彤過去曾演出《麻辣鮮師》「葉小彤」一角出名，近期則參與《戲說台灣》拍攝。2017年她得知罹患子宮頸癌後，經過治療後病情終於穩定下來，豈料後來卻又發現指數異常，近日有媒體報導她的近況，如今狀況已穩定下來。



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據《自由時報》報導，彭曉彤2017年被診斷出罹患子宮頸癌，經歷28次放療、10次化療後，於4年情病情才逐漸趨於穩定，豈料2020年底卻又診斷出癌症指數升高，且出現腹水病症。如今她傳來好消息，向媒體透露相關指數已回歸正常，表示元宵後將接拍《戲說台灣》，屆時會在劇中擔任女主角。

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