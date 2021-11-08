OL狂放屁呠呠呠竟關子宮事？一照腸鏡衝擊畫面嚇窒台醫：有點恐怖

在密閉空間裡放屁已經夠尷尬了，若是「響屁」讓人更想找洞鑽！台灣一名30歲OL崩潰訴說自己一到月經前後就會「呠呠呠」臭屁連環放，至腸胃科照大腸鏡發現，腸子上佈滿密密麻麻小黑點，畫面相當驚悚。當地醫生解釋是一個子宮病導致腸子不自主收縮，屁放不斷。



收治個案的台灣振興醫院婦產部醫生李偉浩在節目《醫師好辣》中分享，該名30歲OL主述月經前後身體已經夠不舒服了，還會狂放連環響屁，上班時「呠」不停深怕被同事聽見。不堪其擾的她以為是腸胃道消化良好，直到症狀頻繁自行服用益生菌，一吃更嚴重，才決定到腸胃科門診檢查治療。

【圖輯】狂放屁竟然關子宮事？OL一照腸鏡驚揭腸子有「密密麻麻小黑點」…點圖放大瀏覽台醫怎麼說👇👇👇

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李偉浩指出，醫生一開始診斷以為是腸躁症，開藥讓女子服用，但經期前後狂噴響屁的情況變得更嚴重。最後一照大腸鏡驚見「腸子密密麻麻小黑點，看起來有點恐怖」，為罹患腸道的子宮內膜異位症，一般子宮內膜應在子宮裡，常見異位到卵巢，稱為巧克力囊腫，有時則會散在骨盆底，不巧的是有些會吃進腸子裡，每當生理期這些內膜異位點也會跟著出血。

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李偉浩接著說，一旦出血，腸子就會不自主收縮，也因此使得月經來潮時女子響屁不斷呠呠呠。腸胃科醫生認為病況嚴重必須將該段腸子切除，嚇得她緊急求診婦產科，哭哭啼啼訴說自己的病況，。但李決定先試試口服藥，所幸症狀後來慢慢獲得改善，工作時不再亂放屁，之後回診腸胃科追蹤時，腸道小黑點已萎縮不見，子宮內膜異位症控制良好。

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李偉浩也提醒，臭屁狂放有時不見得是腸胃道問題，可能是其他疾病造成連環響屁，若市民遇到相關困擾，請諮詢專業醫生。

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