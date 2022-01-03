萬千星輝｜盧海鵬再「試咪」嚇窒全場　《皆大歡喜》演員再聚頒獎

無綫年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2021》已於周日（2日）晚舉行，除了得獎名單得到關注外，TVB亦請到一班重量級的嘉賓頒獎，令頒獎禮再生色不少。當中帶動全場氣氛的有盧海鵬、林建明（大姐明），他們在頒發三個綜藝獎項時，盧海鵬重現「盧海鵬試咪」，令主持人周奕瑋都大為緊張！而一班《皆大歡喜》演員薛家燕、苑瓊丹、阮兆祥、林漪娸和陳彥行再聚，頒發最佳男、女主持時，亦相當有火花！



鵬哥試咪，令在場藝人都「醒晒」！（電視截圖）

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盧海鵬一出場就「賣口乖」讚大姐明愈老愈靚，笑對方有沒有去加工執樣，大姐明大大力拍自己的臉，力證自己外表純天然無添加！之後大姐明搞鬼的說︰「盧海鵬嚟到呢度，冇理由唔試咪啊嘛！」主持人周奕瑋即刻走出來說︰「等等，唔好意思前輩，鵬哥試咪係可以，但係而家有啲難，因為……我真係好擔心啊因為！」盧海鵬說︰「你唔好出聲啊周仔，盧海鵬試咪！好多謝各位請我嚟做嘉賓認真威！」

《皆大歡喜》幾位演員少有地一齊亮相幕前。（電視截圖）

到一班《皆大歡喜》演員出場頒獎時，家燕姐着得好靚現身，阮兆祥笑說︰「每次頒獎禮之夜，就係家燕姐登基之時！所以佢次次都咁『行』㗎，你睇吓今日，條線直情上到喉嚨椗。（苑瓊丹︰家燕姐幾犀利，個事業心係見到啦！）」一班嘉賓就發揮創意，如果為《皆大歡喜》演員開一個節目角逐主持獎，會改什麼節目名，林漪娸表示飲食節目叫《皆大鑊歡喜》，阮兆祥表示介紹全牛宴的飲食節目可以叫《皆大牛歡喜》，苑瓊丹為綜藝節目改名時就說︰「正所謂『男人愛大胸，女人愛裝胸』，所以可以叫《皆大胸歡喜》！（阮兆祥︰大家之後空歡喜一場就唔好嘅。）」最後他們一齊說不如叫︰「《最皆（佳）大歡喜》！」