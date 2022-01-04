萬千星輝2021 | 狄龍公開教訓譚俊彥5分鐘：對手係輸咗運氣畀你

《萬千星輝頒獎典禮2021》昨晚（2日）圓滿結束，譚俊彥（Shaun）憑《換命真相》首奪最佳男主角，更奪下馬來西亞視帝獎，升格為雙料視帝，更攞埋最佳衣著男藝人獎。而譚俊彥父母，金馬影帝狄龍，以及陶敏明亦親身到場見證兒子攞獎。當Shaun奪下視帝時，在觀眾席的媽媽更興奮到企起身為兒子鼓掌，而狄龍在旁則非常冷靜。



譚俊彥媽媽見證兒子奪下視帝，開心到企喺身拍手，而狄龍則非常冷靜。（影片截圖）

及後Shaun接受訪問，心情仍十分激動，他哽咽表示：「我事前冇準備講乜，原來上到台係會唔記得晒講咩，我仲有好多人要多謝，要多謝戴耀明、經理人…...」此時狄龍出現，展現嚴父風範，不顧旁人目光，突然插入教訓兒子足足五分鐘。

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