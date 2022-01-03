萬千星輝｜譚俊彥自爆曾被狄龍鎖入狗籠：嚇到病咗!

譚俊彥昨日於《萬千星輝頒獎典禮2021》中奪得「最佳男主角」及「馬來西亞最喜愛TVB男主角」成為「雙料視帝」，當晚狄龍亦有受邀到《萬千星輝頒獎典禮2021》頒獎，頒獎禮後爸爸狄龍與譚俊彥在台下一同受訪後，更被拍到相擁祝賀，場面十分溫馨感人。其實爸爸狄龍自譚俊彥小時候就採取嚴父教育方法，早年譚俊彥在《爸爸的告白》節目中亦曾透露自己爸爸的「非一般」教育方法。



譚俊彥瘋得「視帝」，爸爸狄龍真係好感動。（資料圖片）

台下譚俊彥做訪問時，狄龍行入鏡頭中加入做訪問，說：「 我知道我個仔因為我做呢行，唔想衰畀我睇，呢樣我都贊成﹗我鍾意用理性，多過感情角度去睇件事﹗我想話你知，你要感激過去、努力當下、放眼未來，你有幾大嘅能力就有幾大嘅責任，當然要用行為用工作去報答支持你嘅人，今日你好幸運，但同你一齊競爭嘅人嘅技巧，唔一定輸過你，只不過輸咗個運氣畀你﹗」

狄龍「亂入」譚俊彥訪問。（截圖）

譚俊彥同狄龍兩父子真情剖白。（YouTube截圖）

譚俊彥同狄龍兩父子真情剖白。（YouTube截圖）

由這段互動中，可以看出狄龍對譚俊彥（Shaun）非常嚴格，其實從他們之間的一段往事，就能看出他們的關係，在早年《爸爸的告白》節目，譚俊彥就曾透露過爸爸的管教方法，說：「我細個嘅時候，有一日爸爸揸車返屋企，咁啱收音機播緊一單突發新聞，爸爸聽緊嘅，但我貪玩將個卡式帶推入機度聽兒歌，爸爸熄返，我又開返，來來回回好幾次，爸爸就同我講，『你再撳我就鎖你入狗籠裏面』，當時我心諗『大我咋！』照撳，結果返到屋企真係鎖咗我入狗籠。」

小時候的譚俊彥被迫與都柏文犬一同鎖在籠中超過半小時。（YouTube截圖）

狄龍和譚俊彥兩父子相擁。（資料圖片）

當年狄龍家中家中裹養了一隻都柏文犬，結果小時候的譚俊彥被迫與都柏文犬一同鎖在籠中超過半小時後，就嚇到大病了一場。之後狄龍對這個「非一般」教育方法感到歉疚，更直言這是自己心中的一道疤痕，在節目中亦向譚俊彥致歉：「係爸爸唔啱，對唔住！」自此兩父子解開了心結，亦不再提及這次「狗籠」事件。

狄龍、譚俊彥一家。（資料圖片）

譚俊彥也說，發生當年他只有5，6歲，但十分理解狄龍，因為狄龍當年還在學習如何教育兒子。他說：「佢當年湊我嘅時候年紀比較輕，冇人一生出嚟就識做爸爸，會有唔識處理嘅時候，再加上佢爸爸即係我爺爺好早過咗身，冇感受太多父愛，呢件事發生咗之後，佢都有後悔，亦有喺節目度同我講對唔住，但其實唔使，我依家囡囡曳曳，我都會叫佢去Naughty Room（調皮室），其實都一樣，我都學習緊做一個稱職嘅爸爸。」