愛上我的衰神．劇評一｜「洋蔥式」劇情留伏線　愈睇只會愈精彩

新劇《愛上我的衰神》第1-5集劇評



睇劇時觀眾最想要什麼？無非是求一時的快樂，又或者是那短短一個多小時的感動。當然，有層次且有深度的劇情更能夠吸引更多觀眾追看。

非一般愛情故事。（《愛上我的衰神》截圖）

由第一集開始鋪伏線

由第一集講述胡鴻鈞與「嫲嫲」羅蘭兩婆孫的生活為起點，漸漸地透露出他們的生活怎樣辛苦、悲慘，中間再右入胡鴻鈞（陳北河飾）和陳嘉慧（飾潘小渝）的主線，「衰神」陳嘉慧因為對胡鴻鈞動了惻隱之心繼而動情，直到第5集羅蘭去世，胡鴻鈞慘上加慘，再掀露出原來胡鴻鈞是因為被迫負上爸爸的賭債才間接導致他的慘況。套路雖舊，但以「衰神」和「受害人」做出發點去帶出一個戀愛故事也有一定吸引力。

羅蘭姐演技真係carry咗成集。（《愛上我的衰神》截圖）

支線同主線互相呼應

但《愛上我的衰神》似乎就不是一般的戀愛故事，馬貫東和謝雪心的支線看似只是如陳嘉慧和胡鴻鈞一樣，是「衰神」和「受害人」的關係，頭4集都是馬貫東（飾Santino）整蠱謝雪心（飾龐楊嘉倩），更不時透露「龐楊嘉倩十分害怕火龍果」這個奇怪之處去勾起觀眾的好奇心，直到第5集馬貫東用火龍果嚇暈謝雪心時，麥美恩（飾包秀玉）無意間看到一張合照後，才滲出了馬貫東生前可能與謝雪心有關的事實。

故意唔畀觀眾睇到張相，勾起大家好奇心。（《愛上我的衰神》截圖）

點解謝雪心（飾龐楊嘉倩）咁驚火龍果？呢個又係伏線。（《愛上我的衰神》截圖）

頭5集的伏線之後有更大伏線？

諗深一層或者大膽地假設，其實不難預料到「馬貫東生前可能是被謝雪心害死，死後才不斷需要向謝雪心報伏」，亦即是我們常常聽到的鬼故事「冤鬼纏身」，在《愛上我的衰神》中只是用了一個較喜劇的方法重新包裝。再進一步，會不禁令人思考胡鴻鈞和陳嘉慧之間是不是也存在「業障」這一層關係？主線與支線互相交錯，但又能互相呼應，實在是言明的做法。