陳約臨嫁圈外美日混血老公　事業心不死：香港日本兩邊走

無綫體育主持陳約臨（Kelly）因為東京奧運訪問劍擊金牌得主張家朗而「聲名大噪」，今日（4日）突然有好消息宣布，與圈外美日混血兒男友David低調註冊結婚，由於一切從簡，只邀請了親友及少量閨蜜作見證。

陳約臨與圈外老公David簽字註冊。（節目截圖）

Kelly接受TVB娛樂新聞台報道訪問透露：「之後都諗住擺酒，所以冇請好多人，快快趣趣先簽咗字先，因為疫情關係，擺酒遲啲先啦！」婚後仍然有事業心，願意為工作與感情中日兩邊走，向不諳中文的老公David笑說：「我唔會放棄事業！」而老公亦幽默回應：「呢個係佢最後一個機會離開我，但依家就太遲喇！」Kelly今次註冊只邀請了少量朋友見證，包括陳婉衡、鍾晴、方詩揚及剛結婚的陳詩欣。

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陳約臨在東京奧運訪問張家朗期間，因為迷妹上身被網民狠批影響到正常採訪工作，事後她以親筆信道歉，返港出席奧運慶功時亦落淚承認表現不成熟，而張家朗與隊友開IG Live其間亦撐陳約臨：「我都覺得都唔係咩大事。」

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