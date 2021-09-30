「劍神」張家朗變身型男做代言人髮型出晒事　陳約臨上水秒畀Like

無綫（TVB）藝人陳約臨7月前往東京，採訪為香港奪下奧運金牌的「少年劍神」張家朗，期間她不但突然表白張家朗，「我好鍾意你呀，點算？」更指要送飛吻給張家朗，及為他改名為「金家朗」。陳約臨當晚立即遭網民斥責「迷妹」上身，不尊重場合及張家朗，有欠記者專業。翌日，陳約臨在網上上載親筆聲明，就採訪失儀言行向張家朗道歉，並獲對方原諒。

陳約臨早前於東京奧運以「花痴式」訪問「劍神」張家朗被狠批有失專業。（影片截圖）

張家朗回港後獲邀成為品牌Dior代言人，今日（30日）在IG分享新形象。只見張家朗有別於平日鄰家大男孩形象，換上一身全黑打扮，戴上銀色頸鏈，罕有化妝。他發文寫上：「I dare you to dream.」

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雖然有粉絲大讚張家朗好型，但亦有網民表示他眉毛出事：「做咩畫到你條眉咁粗」、「要換化妝師」、「邊個幫你畫眉？」、「你係咪得罪咗髮型化妝師、「條眉想點，左右不一致」，又有網民認為張家朗瘦削許多。但帖文仍狂吸近5萬Like，而陳約臨亦秒讚帖文。

陳約臨。（IG@yeuklam）

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