Ash前夫為衝動向MC張天賦道歉　離婚留怨氣：鍾卓穎我恨你

歌手MC（張天賦）邀請《全民造星IV》23歲參賽者Ash（鍾卓穎）拍新歌《時候不早》，撞正對方離婚兼被影到與Ash在平安夜行超市，結果被指是第三者。雖然兩度澄清，但Ash前夫昨日（5日）闖入IG LiVE留言「好好對她」，再揭起一陣風波。

MC晚上開Live時，Ash前夫進入留言「好好對她」。（IG@mcheung1201）

Ash前夫闖MC張天賦IG留言「好好對她」 再惹網民猜測離婚原因

Ash前夫之後刪除所有曖昧留言，撰文承認最近精神壓力好大，並向MC道歉：「對不起是我太衝動了 對不起張天賦先生。」Ash前夫寫下：「來自女方家裡的壓力，婚姻最後變成這樣的壓力、網路上的壓力、大家不要因為 我一時情緒失控打的字」」指自己一直容易被人牽著鼻子走，特別是今日見到MC承認與Ash在平安夜去超市的報道，繼而產生誤會，才衝到到MC Live留言。

Ash前夫最後甚至充滿怨恨向Ash說：「我沒想過我會有這麼說的一天，鍾卓穎我恨你，就連最後妳也不來送機，一通電話，一條短訊都沒有，真的很絕。」

之後再向MC道歉，並向前夫表示：「我恨你。」（IG@taiwan.fatboy）

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