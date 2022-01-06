愛上我的衰神｜20歲區明妙被虐殺令網民痛心　入行5年套套佳作

無綫劇集《愛上我的衰神》第8集（05/1）迎來了首個「高潮位」，上集講到年輕版潘小渝（區明妙飾）發現了自己死因原來是被師生戀戀人竇哲人（許俊豪飾）虐殺致死。陳嘉慧死前曾向北河（胡鴻鈞飾）求救但被無視，所以死後才被安排成為他的「人生管理員」為他帶來衰運。在陳嘉慧知道了其中的因由後，更差點想推胡鴻鈞下樓梯報復，劇情發展震驚了不少網民。



區明妙演技好好。（《愛上我的衰神》截圖）

劇中區明妙被安排飾演年輕版的潘小渝（陳嘉慧飾）再重現潘小渝遇害經過，先是因為「竇哲人」沒有畫畫靈感而用玻璃杯打頭，反而「小渝」流血時引發了「竇哲人」的畫畫靈感，更即席叫她做模特兒，就再「小渝」驚慌逃走到樓梯間就遇到了「北河」，但當時「北河」卻沒有幫忙，及後躲起來的「小渝」就被發現，後來更被虐殺致死棄屍荒野。

年輕版潘小渝（區明妙飾）下場好慘。（《愛上我的衰神》截圖）

區明妙曾被網民封為「港版子瑜」。（IG＠miumiu__au）

整個過程中「小渝」與「北河」亦有多次眼神交流，由一開始的求助到後來絕望再到被殺前的夾雜住失望、死不瞑目的眼神，飾演「年輕版潘小渝」的區明妙都演得十分出色和神似，令觀眾就算隔着熒光幕都感受到角色死前的感受。劇集播出後，更有不少網民於討論留言大讚區明妙的演技，認為應該給予她多些演出經驗，不要浪費她的演技等等。

區明妙好性感。（IG＠miumiu__au）

《親親我好媽》中的區明妙。（電視截圖）

今年20歲的區明妙早在5年前就已經入行，2016年參演《一屋老友記》就曾經飾演過「少年版寶欣」，翌年播出的《親親我好媽》飾演學生一角出鏡數秒後，更被網民發現大讚清純可愛，更曾被封為「港版周子瑜」。她早在13歲時就開始接觸戲劇，亦是家燕媽媽旗下少女組合Honey Bees的前成員之一。

區明妙在多套劇集中的表現也受到好評，例如有《親親我好媽》、《她她她的少女時代》等。（電視截圖）

區明妙接受訪問時表示，該場戲足足拍了十多個小時，由晚上拍至翌日的清晨6時，其間還是忍着留待正式埋位時才情緒爆發出來，不過最辛苦的部份是要一直保持血漿的化妝，被掌摑的戲份她就表示只是借位而已。據知區明妙現在已經暫停學業，專心朝住演員路進發，其實她在去年已參演《逆天奇案》、《寶寶大過天》、《七公主》、《星空下的仁醫》、《異搜店》、《愛上我的衰神》幾套劇集演出，雖然只是客串登場一兩集但表現十分穩定，又靚又有演技，就有網民指TVB應該落力栽培她。

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