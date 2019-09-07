【她她她的少女時代．專訪】曾為負評落淚　區明妙︰講埋我屋企人

區明妙（Miumiu）在無綫電視劇《她她她的少女時代》演青年版方迎風（田蕊妮飾），令她受到更多人認識，也是她參演最多戲份的一齣劇集。甜美亮麗的外表﹑韓系的風格，是她給筆者的印象，不過這位18歲的少女新人，就表示K-POP不是她要走的路，她想做的是一名演員。 剪接︰吳宇峰 攝影︰梁碧玲 短片︰詹郭敏﹑麥子榮

Miumiu除了拍劇外，也會擔任平面model、拍廣告和微電影，所以拍照擺甫士對她來說，也就是駕輕就熟。（梁碧玲攝）

首次擔任多戲份的角色︰驚自己會唔會做得唔好

《她她她的少女時代》並不是Miumiu演的第一齣電影劇，在這之前，她曾拍過《一屋老友記》和《親親我好媽》等劇集，不過在劇中也不是擔當一個太起眼的角色，這次要擔當視后田蕊妮的少女版，既有更多戲份，而且劇中的角色是一個有學拳的女生，這樣看來也挑戰重重，Miumiu坦言既緊張又興奮︰「開心可以試多戲份嘅角色，但亦都驚自己會唔會做得唔好。」劇集是講一個失婚女人追夢的故事，少女版要交代的人物角色性格也不少，Miumiu指︰「佢唔同類型嘅戲都多，譬如打戲﹑喊戲﹑鬧交戲啊......同埋第一次有個男對手（王樹熹飾的少年版張智強），有少少感情線。」為了角色的需要，她去了學拳，更因此撞瘀了頭。

Miumiu指知道要演阿田的童年版都感到有點壓力，不過監製和導演都教了她很多，給她建議。（電視截圖）

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區明妙跟方迎風並不相似︰我冇咁man

《她她她的少女時代》裏面的方迎風從小時候已經是性格堅強硬朗，而且是一個有點「男仔頭」的角色，但Miumiu坦言現實生活中的她並不是這樣︰「我自己係比較女仔，因為我好貪靚，好鍾意行街，冇咁man。但係喺呢套戲裏面，我覺得係好大嘅挑戰，譬如我試咗打戲，即係喺現實生活中我唔會咁打人，同埋都好少咁man，我覺得係一個好好嘅嘗試，亦都係點解我咁鍾意做戲，因為你可以試到好多唔同嘢。我之前拍嘢試過跳樓，或者跳海，我真係覺得係啲好得意嘅經驗。」

Miumiu小時候跟現在的分別不大，好可愛！（受訪者提供）

13歲接觸演戲 更獲得首次參演電視劇的機會

其實Miumiu算是以「童星」的身份入行，13歲開始接觸演藝，是透過家燕媽媽藝術中心上堂，然而當藝人並不是她的從小到大的夢想，直至真真正正上課學習才發掘到自己這方面的興趣。她很幸運，剛加入中心就立刻有機會演出第一齣劇《一屋老友記》。「相對嗰啲童星嚟講，我係算比較遲嘅一個，入到嗰陣已經係大童。」話雖如此，年紀小小就走進專業的拍攝世界，講到第一次拍戲，自己一個找到拍攝的場地，不會便問路，收到劇本時就連對手的劇本都背了。

Miumiu在家燕媽媽藝術中心培養了對演藝的興趣。（受訪者提供）

曾拒絕到韓國當練習生的機會 對此不感後悔

Miumiu是家燕媽媽旗下少女組合Honey Bees的現任成員，韓國女團CLC成員莊錠欣（Elkie）也曾加入過此團，可以說是Miumiu的師姐，師姐在韓國發展不錯，但Miumiu就直言雖然也曾經幻想過到韓國發展，但現在這並不是她想走的路，她更曾拒絕過到韓國某大娛樂經紀公司做練習生和加入女團的機會︰「之前都有試過有韓國公司搵過我，去做唱跳歌手，但係我自己嗰陣就決定咗唔去，第一，因為學業（要考DSE），第二，覺得自己真係唔係咁鍾意嗰邊（做唱跳歌手），因為我覺得框死咗咁樣，反而演員有好多發揮空間，唱跳就多數要跟住一個佢哋公司畀你，定型咗嘅嘢，你要去做。」而且，她也覺得在韓國的競爭很大︰「你未必一定練習到就上到去，同埋雖然好多人都話係一個好好嘅機會，好似好可惜咁樣，但係我覺得比起好可貴嘅機會，我覺得做自己鍾意嘅嘢緊要啲，我依家冇揀過去，但係我唔後悔囉，我覺得我揀咗過去，我反而會後悔。」

談到家人，Miumiu指家人放心給她空間做她想做的事，也沒有特別跟她去拍戲或者監場等，所以所有「接job」或者去戲都是她自己一手一腳完成，但媽媽見到電視劇出街還是會為她高興的。（梁碧玲攝）

拒被稱「港版周子瑜」︰想人記得你自己多過記得你似邊個

除了給人一種韓風的感覺，Miumiu也曾因在電視劇《親親我好媽》的表現受外界關注，更被稱為「港版周子瑜」（韓團TWICE成員），對於這個稱號，她笑言︰「其實我自己就唔係咁鍾意呢個名，首先我覺得唔係咁似，同埋我覺得自己會有自己嘅風格，你想人哋記得你﹑認可你，係記得你自己，多過記得你似邊個，我覺得又冇必要做對比，你有你自己嘅風格﹑形象﹑特別嘅地方。」網上的聲音一向也有正有反，Miumiu表示自己也會留意有關自己的評論，在一開始的時候也曾為一些惡意的批評而哭︰「我而家見到啲負評就唔會喇，因為大個咗都明白網上面有啲人係會講，但係我啱啱開始嗰陣，15﹑6歲，啱啱《親親我好媽》嗰陣，就真係好唔開心好depressed（壓抑），嗰陣有匿埋喊，因為有啲comment（留言）唔單止講我，講埋我屋企人，就真係會唔開心，但係好快都走返出嚟，身邊嘅人都好支持我，都好鼓勵我。」也學會了有人講反而是好事，就學會了接受和分辨哪些要聽，哪些不要聽。

Miumiu謙稱︰「但係我自己睇返（劇集），都係覺得有好多不足嘅地方。」（梁碧玲攝）

失去不少跟同學相處機會 得到了忙碌和自喜歡的生活

作為童星，有時可能放棄了同年所得到的經歷，因為跟同學相處的時間變相會少了，Miumiu也承認有得必有失︰「因為我早去接觸，我去咗拍戲，我覺得我中學生涯﹑青春嗰啲嘢就比較少，因為好多學校活動，或者一啲聚會我都冇去參加，因為有嘢要做，我覺得呢個係可惜，但係另一方面我都覺得我呢個年紀做呢啲嘢都幾青春，我記得我自己16歲嗰年，係好忙嘅，全年都好忙嘅，日日去表演啊，拍嘢啊，我就同啲志同道合嘅朋友綵排到11﹑12點，跟住跟家燕媽媽去表演，其實自己諗返起都係另一種青春。」

Miumiu指自己賺到的錢，家人會不會干預，就當是自己賺到的額外零用錢，有時收到都會請媽媽飲茶！（梁碧玲攝）

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A0女生對愛情想法︰隨緣

談到愛情方面，Miumiu就指自己戀愛經驗是零，她說︰「我唔多人追，我都唔知點解，係啲人唔會去主動同我講好多，尤其是係男仔，女仔就會成日傾偈，男仔就少。」但她就覺得還是一切隨緣︰「唔好夾硬嚟，唔好話專登為咗拍拖而拍拖，我覺得如果有（合適的人）嘅話，可以試吓。」即將升讀副學士修讀法文及英文的她，被問到將來的目標是什麼，她笑說隨緣︰「如果可以去到更高會更好，自己想係不斷進步，因為好多人可能開始拍戲會為咗個明星光環，我想如果第時大家認得我係因為認得我嘅演技多過係因為我個外表。」希望大家記得她是區明妙。

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