前AOA成員珉娥終亮相節目　剖述被欺凌感受　嘆曾嘗試輕生逾20次

前AOA成員珉娥先前因自爆遭隊友智珉欺凌，引起外界關注，緊接著又因多次輕生，多次登上新聞版面，在近期狀況稍微穩定後，她難得出演節目，面對久違的鏡頭她顯得有點不自在，精神狀態也看得出來還有改善空間，包括說話有點含糊，情緒起伏很大，觀眾紛紛喊話，希望她持續接受治療，暫時告別鎂光燈吧！
按圖看看珉娥近日出席電視節目，分享昔日受欺凌的感受：（按圖了解）
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珉娥在《點點TV》中提到曾輕生超過20次，她對着鏡頭露出手上的傷疤，回憶曾經有次嘗試燒炭，最後是媽媽趕回家及時救了她一命。節目中她也提到團體內霸凌事件，她稱只被「那位姐姐」欺負，不僅是言語霸凌，甚至一言不合就會出手打人。
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除了長大後的種種不順遂，珉娥過去曾自揭瘡疤，透露在14歲就讀國中時遭到性侵，時隔多年，嫌犯在日前遭到逮捕，並且移送檢察機關，當時她曾發文感謝朋友及警察協助，讓原本已經不抱希望的她，還能等到好消息，她盼望法律能給予嫌犯懲罰，遏止類似事件再次發生。
更多珉娥靚相：（按圖了解）
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