《上流寄生族》30歲朴素丹抗癌近況曝光　IG親筆信極催淚搞喊粉絲

【癌症／甲狀腺癌／上流寄生族／朴素丹】演出電影《上流寄生族》的韓國女星朴素丹去年12月驚傳罹患甲狀腺乳突癌，進行手術後停工休養。近來適逢2022年新春，朴素丹PO出手寫信，內容更提到：「好想念大家，真的很感謝大家」，讓粉絲們心疼不已。



30歲朴素丹去年12月做健檢確發現罹患甲狀腺乳突癌，隨即停下手邊工作動手術，術後恢復狀態良好，休養期間也會不定期更新電影《極速快遞》劇照宣傳。

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1月4號朴素丹突然在IG曝光手寫信，內容中提到：「隨著四季更送，寒冬又再次來臨，好像是在提醒新一年要開始了，2021年大家真的辛苦了，2022年希望大家和《極速快遞》一起度過幸福的一年。」

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朴素丹最後更暖心許願：「大家一定要身心健康，希望和大家面對面傳達心意的日子可以早日到來，好想念大家，真的很感謝大家，新年快樂。」

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