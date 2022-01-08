萬千星輝︱公然嘲笑譚俊彥靠「爸爸」　真兇麥美恩：發酵下幾開心

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2021》1月2日已經圓滿結束，但話題一直未完，當晚李思捷問幾位藝人同一條問題：「觀眾成日誤解藝人攞獎唔係靠實力係靠乜嘢？」輪到Shaun譚俊彥回答的時候，未出聲已經有一把女聲大叫「爸爸」，即時惹來哄堂大笑，矛頭直指劉佩玥（Moon），但今日（8/1）真兇終於現身，她接受《香港01》訪問時說：「都有諗過第一下衝出嚟認咗佢，但咁就唔好玩，畀佢發酵下都笑下都幾開心。」

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頒獎禮後，Moon的各個社交平台包括IG、微博、抖音等平台被問是否在頒獎禮上大叫「爸爸」，但Moon就極力否認：「不是我啦」，而麥美恩（Mayanne）事隔幾日終在IG 限時動態分享與Shaun的合照承認自己是真兇：「我愛譚俊彥，我亦愛佢爸爸，PROUD OF YOU SHAUN.」，她又向劉佩玥「道歉」：「唔好意思Moon姐，下次我講嘢會離你九呎先講。」

劉佩玥各個社交平台包括IG、微博、抖音等問是不是她在頒獎禮上大叫「爸爸」，不過Moon就極力否認。（微博截圖）

Mayanne接受《香港01》訪問時笑言：「好耐冇試過有呢啲新聞可以講成個星期啦，無傷大雅有娛樂性都幾好呀。我哋都有諗過第一下衝出嚟認咗佢，但咁就唔好玩，畀佢發酵下笑下都幾開心。」Mayanne坦言因為主持基因當下想搞氣氛：「嗰陣係《思家大戰》第一Part，如果有睇返女仔行去男仔嗰邊都有兩三秒距離，覺得好似好靜，做慣主持就覺得嗰下就出聲啦。現場啲同事都明嘅，即刻畀反應識笑。」

麥美恩（Mayanne）事隔幾日終在IG STORY，她分享與Shaun的合照承認自己是真兇：「我愛譚俊彥，我亦愛佢爸爸，PROUD OF YOU SHAUN.」（IG：@mayannem）

問到有否想過網民反應如此激烈，Mayanne指：「都兩極嘅，一邊知係有娛樂性，另一邊都話會唔會太大膽呀得罪Shawn家人。雖然冇合作過，其實私底下知佢好玩得，之前印456衫都有交流過。心諗有啲迴響討論一排笑下都好呀，然後見到Moon都回應咗，就覺得好啦係時候出嚟認咗佢。狄龍大哥又咁啱喺度，我覺得靠爸爸呢樣嘢係幸福嘅事嚟架。我出完IG之後，Shaun都有Message我話叫我唔好擺喺心，因為大家都明係咩事，只係佢唔係做開綜藝，觀眾唔知佢咁玩得。（使唔使請返佢哋食飯呀？）唔使啦Shaun請我哋就差唔多，哈哈哈。」