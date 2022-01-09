王力宏被李靚蕾控訴23天終回復自由　行蹤疑曝光傳他急著做這件事

李靚蕾發表核彈爆料文邁入第23天，王力宏上月底自大陸返台處理離婚事宜，外傳他在金華街工作室自主管理，今天0點即可出關，恢復自由身。
王力宏是否還在工作室？稍早王力宏家經紀人表示：「他不在工作室，現階段最重要的是能回家看孩子。謝謝各位的關心，也期盼能給他們一些空間及時間。謝謝。」
先前傳出他急著回家看小孩，但李靚蕾曾說他平常只會留睡前5至10分鐘跟孩子視訊或是見面說晚安，若他在台灣，就會參與周末的家庭日時光，不在的話會偶爾視訊一下，不過很常缺席孩子們的生日，甚至已經缺席3年的聖誕節，猜測他目前應該是回到忠孝東路的豪宅「國庭」，仔細思考下步該如何動作。至於有沒有見到王力宏？李靚蕾未回訊息。
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