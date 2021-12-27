王力宏藏身地點曝光！完成酒店隔離不回豪宅　保安：在樓上睡覺

王力宏被前妻李靚蕾爆料男女關係混亂後，近日從大陸返台，入住S Hotel進行隔離，24日傳出他已完成採檢，預計26日退房，引來大票媒體守候，近晚間9點時搭防疫計程車火速離開，據《中國時報》報導，他並非回到位於忠孝東路的豪宅「國庭」，而是金華街的工作室。



王力宏18日自大陸返台入住S Hotel進行隔離，24日傳出已完成出關前的採檢，選擇7+7+7的隔離方案，並於26日晚間，在10位黑衣人的護駕下，加上2台防疫計程車一左ㄧ右混淆視聽，以「調虎離山」之計順利脫逃媒體鏡頭，對此，所屬的宏聲音樂隨後證實消息。

其中1台計程車開往王力宏位於忠孝東路的豪宅，未料下車乘客並非他本人，而另1台計程車則不知去向。據《中國時報》報導，他極有可能選擇回到位於金華街的工作室，該處保安還向媒體透露，稱他已經在那邊出入長達10年，並表示「他在樓上睡覺，不會出來了」。

相關圖輯：王力宏李靚蕾離婚懶人包！網民盤點15大罪狀 數據揭秘最衰係呢點▼▼▼

+ 36

延伸閱讀：王力宏離婚｜李靚蕾成「蕾神之錘」改圖合輯 網民捱眼瞓追劇情（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】