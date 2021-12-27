王力宏藏身地點曝光！完成酒店隔離不回豪宅　保安：在樓上睡覺

王力宏被前妻李靚蕾爆料男女關係混亂後，近日從大陸返台，入住S Hotel進行隔離，24日傳出他已完成採檢，預計26日退房，引來大票媒體守候，近晚間9點時搭防疫計程車火速離開，據《中國時報》報導，他並非回到位於忠孝東路的豪宅「國庭」，而是金華街的工作室。
王力宏18日自大陸返台入住S Hotel進行隔離，24日傳出已完成出關前的採檢，選擇7+7+7的隔離方案，並於26日晚間，在10位黑衣人的護駕下，加上2台防疫計程車一左ㄧ右混淆視聽，以「調虎離山」之計順利脫逃媒體鏡頭，對此，所屬的宏聲音樂隨後證實消息。
其中1台計程車開往王力宏位於忠孝東路的豪宅，未料下車乘客並非他本人，而另1台計程車則不知去向。據《中國時報》報導，他極有可能選擇回到位於金華街的工作室，該處保安還向媒體透露，稱他已經在那邊出入長達10年，並表示「他在樓上睡覺，不會出來了」。
相關圖輯：王力宏李靚蕾離婚懶人包！網民盤點15大罪狀 數據揭秘最衰係呢點▼▼▼
+36
延伸閱讀：王力宏離婚｜李靚蕾成「蕾神之錘」改圖合輯 網民捱眼瞓追劇情（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+7
王力宏離婚｜宣佈暫退娛樂圈後另謀出路？內地媒體揭轉投資新事業李靚蕾盼休戰遇輿論逆風 內地網民力挺王力宏復出有原因？王力宏太慳家致「洩密」？ 網友疑「舊款iPhone」交李靚蕾使用王力宏召妓完整過程疑曝光 化名克斯又姓周？娛記揭仲有嫖客名單王力宏同志傳聞真定假？公司疑幫出櫃 背後陰謀與舒淇張惠妹有關小S：徐若瑄是王力宏的菜！《康熙來了》6個神預言 邱澤結婚都中徐若瑄「被認定係王力宏炮友」點解唔告李靚蕾？台律師揭背後玄機王力宏李靚蕾離婚｜誰是演藝圈唯一清流？網民齊指他 31年零緋聞王力宏離婚｜周揚青提3點狂讚王力宏遭網民恥笑：眼光確實不行!王力宏離婚｜BY2 Yumi自殺爆料人疑曝光！網民推測是這對雙胞胎王力宏離婚｜最無辜受害者非李靚蕾？網民一致認同「佢」先係最慘王力宏徐若瑄聚餐照被翻出 同場音樂人陳子鴻還原「現場狀況」王力宏微博聲明突公開李靚蕾舊名 雞排妹鄭家純睇透背後陰謀
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】