王力宏離婚｜宣佈暫退娛樂圈後另謀出路？內地媒體揭轉投資新事業

王力宏被老婆李靚蕾毀滅性離婚，形象跌落谷底，重創演藝事業，經過「宏荒之力」無力回擊後，20日終於正式道歉，並宣布暫時退出演藝圈。陸媒卻報導道歉聲明的同時，他以名下其中一家公司的名義入主科貿公司，且是100%持股，另謀轉型。



根據陸媒報導，近日天眼查App顯示，20日成功金字塔（上海）科貿有限公司發生工商變更，YUEXUE TECHNOLOGIES, INC.退出股東，新增火力全開有限公司為股東，並由其100%持股。

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成功金字塔（上海）科貿有限公司成立於2020年12月8日，經營範圍含電子產品銷售、音響設備銷售、服裝服飾批發、企業管理咨詢、項目策劃與公關服務等，而火力全開有限公司法定代表人及執行董事正式為WANG ALEXANDER LEE HOM（王力宏）。

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