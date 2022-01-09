鐵拳英雄｜決定追劇定棄劇？　單純睇武打場面未必夠

前名《唐人街》的《鐵拳英雄》將於明天星期一（10/1）開播，顧名思義《鐵拳英雄》就是一套以武打為主軸的劇集。當年劇本開拍時有不少觀眾對這套劇寄予厚望，無他的，因為故事背景到場景以至演員都和《城寨英雄》十分相似。那麼，《鐵拳英雄》有什麼值得一看的地方？



打得好唔好睇先係重點。（《鐵拳英雄》劇照）

先講劇集的題材，《鐵拳英雄》（前名：唐人街）以武打為主。根據監製的講法，後期製作剪輯花了三年時間才完成，雖則說是多年前製作的劇集，但其實TVB已有足足4年沒有播過以武打為主的劇目，《鐵拳英雄》對上一套可能就要數到2017年播出的武打喜劇《翻生武林》，再對上的就是2016年《城寨英雄》和2015年《潮拜武當》。在這幾年警匪片、愛情片、懸疑片當道底下，《鐵拳英雄》就顯得更為突出。大家要評定值不值我花時間追劇的第一個要點，就要睇當中的武打場面夠不夠「拳拳到肉」，會不會「就住就住嚟打」，打得太假，不夠爽快的話，那轉台棄劇亦不會可惜。

梁舜燕（Lily姐）遺作。（《鐵拳英雄》劇照）

第二個看點，也是最值得留意的，就是演員陣容。不是說陳展鵬、唐詩詠、姚子羚這些TVB「鐵膽」有多好，而是劇中有元秋、伍允龍、雪妮、梁琤、梁舜燕這些演員參演。元秋可說是TVB的稀客，以往拍攝過TVB劇就只有《城寨英雄》、《鐵馬尋橋》等武打之作。王君馨、林師傑亦已經離巢，而現年76歲的雪妮姐已經退休，所以《鐵拳英雄》也是她最後一套作品。梁舜燕（Lily姐）於2019年8月離世，而這套《鐵拳英雄》正是她62年演戲生涯的最後一部作品，戲份可能不多，但開着部電視支持一下也不過分吧？

武打場面多就自然吸引。（《鐵拳英雄》劇照）

有愛情元素冇問題，但係不宜過多。（《鐵拳英雄》劇照）

最後一點，還是要看武打場面、劇情與愛情部份之間的比重。說白一點就是，如果以武打劇掛帥，但劇情卻過分着重於談情說愛，又或是加入太多查案懸疑劇情，又忽略了觀眾最想得到的拳拳到肉、激鬥連場所帶來的爽快的話，那麼到底要不要花時間睇，大家就衡量了。