林作新年目標爭YouTube創作者第一位　搞網台「打真軍」直播面試

林作去年單挑鍾培生，再向向華強兒子、藝人向佐下戰書，言行繼續出位，今年林作已搵到新目標，日前宣布今年大計，要在一年內成為YouTube 創作者第一位。

林作成立網台，下周直播面試。（IG@jolamchok）

林作前日（7日）在社交平台指受到網台「試當真」啟發，宣布會由挑戰鍾培生降grade，將會代替蕭若元與試當真在YouTube上決鬥。林作將希望一年內達成目標，想做「2022年度 Youtube 創作者第一位」，網台暫名「打真軍」，並會在下周三（19日）招募成員，並即場直播面試。

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去年林作挑戰鍾培生，最後之後又在社交平台點名要挑戰向佐，但發出戰書後至今沒有下文。

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@trialanderror924

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