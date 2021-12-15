林作媽現身中半山嘉富麗苑揀樓　賣樓套現賺3000萬準備投資

林母王莉妮（Lily）早前被爆出放售位於麥當勞道98號嘉年大廈的複式單位，又以「靚裝」、「巨廳5套房、2 二人房」、「連兩車位租用權」作賣點，單位實用面積3394呎，叫價9500萬港元。林作現居的單位於2012年以3500萬購入，由母子聯名的公司持有，林母其後以6300萬買入樓下兩個單位用作自住，母子變為樓上樓下的鄰居。



林作媽媽有意賣樓。（葉志明攝）

近日又爆出，林母偕林作一齊到中半山嘉富麗苑睇樓。據網上資料顯示，嘉富麗苑實用面積由1,562呎至2,348不等，放盤叫價為5200萬至1億，放盤呎價為33,291至$42,589。有指林母有意購入1億至1億5000萬的單位。兩人睇完又睇，仍未揀啱心水。

中半山嘉富麗苑。（Google街景圖片）

林作接受《香港01》訪問時承認日前陪母親到中半山睇樓，但表示：「睇吓啫！未揀中。」他坦言媽媽想搵「實用面積高、四平八穩，舒服啫，中半山㗎啦都係。」因為林母認為一人住複式單住太奢侈，故決定搬細屋。有指林母賣樓套現後會賺3000萬，林作表示：「3000萬都係應該都啱㗎啦！買幾大唔知，都係一層過嗰啲囉！」

林作與媽媽於嘉年大廈共持有三個單位，近日林母以9500出售自住中的複式單位。(資料圖片)

不過林作就唔會搬，他說：「我阿媽想搬啫，唔係我想搬。我依然係住自己嗰度，我鍾意啲細座、矮、低層，主要係鬼佬嗰啲舊式住宅，我就唔鍾意啲任何新凈樓，嘉富麗苑對我嚟講都係大屋苑啫！」問到林母搬走後，是否不會再同裕美面阻阻，林作表示：「佢兩個係咪都當對方冇到㗎啦！所以冇嘢尷尬。」

林作話本身裕美同媽媽都面阻阻。(裕美ig)

林作與女友裕美。(林作ig)

點擊睇下圖睇林母複式單位：