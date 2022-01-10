IT狗 | MIRROR預告鏡頭超少海報唔見Stanley　凌文龍搶戲過佢哋？

ViuTV原創劇《IT狗》今晚（10日）9點半首播。其中最大看點當然是人氣男團MIRROR三子Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉）及Frankie（陳瑞輝）的演出。ViuTV早已公開海報及角色介紹。不過有眼利粉絲發現，海報和預告竟然失去了Stanley的蹤影，只有Lokman及Frankie的大頭。而有粉絲則指，角色介紹不見了Frankie。隊長Lokman出席新劇記者會時則笑稱Stanley是「隱藏Boss」，而Stanley則解釋道：「因為海報係Lokman、Frankie公司嗰邊嘅人，我就唔係，如果突然加唔係佢哋公司嘅人，咁就會有啲奇怪。」

海報唔見Frankie個樣。（IG@viutv）

而ViuTV方面除了請來演員凌文龍、岑珈其等演員擔正外，預告則亦以他們的鏡頭為多，Lokman、Frankie只有一、兩個鏡頭。問主角凌文龍戲份是否搶戲過MIRROR，其經理人代答指：「呢個問題唔應該係我哋答......只可以講，故事係由於小龍飾演嘅阿信因為失業後，由佢line up咗一班朋友去set up呢間公司，一個戲係要大家都一齊努力的。」

MIRROR三子Lokman（楊樂文）、Stanley（邱士縉）、Frankie（陳瑞輝）上周二（4日）出席新劇《IT狗》宣傳活動。（梁碧玲 攝）

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