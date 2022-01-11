TWICE子瑜小學畢業清純照曝光！疑似昔日同學自爆：她暗戀過我

韓國人氣女團「TWICE」紅遍全球，其中來自台灣的成員周子瑜，不但是隊上的「忙內」（韓文：意指年紀最小的），更是人氣最旺的成員。之前有網友分享自己的小學畢業紀念冊，同時看到周子瑜的小學舊照，還說「她曾暗戀過我」；發文一出，引發所有網友和粉絲的暴動。



一名台灣男網友在Facebook社團「爆廢公社二館」發文和分享照片，內容提到「翻了畢業紀念冊，原來子瑜是我同學！記得，她也好像暗戀過我。」從照片中看到，這本小學畢業紀念冊中的周子瑜，皮膚雖然較現在黝黑許多，但清純的外貌和精緻的五官，可愛的模樣一點都沒變，一眼就能認出她來。

【圖輯】點圖放大看TWICE子瑜小學畢業相及更多舊照對比👇👇👇

+ 31

該篇發文一出，立刻引發網友熱烈討論；有人不相信地問說「真的是她？」但也有不少人直呼「完全沒變耶」、「超像的！長大跟小時候還是有神似的地方，認證子瑜沒整」；但也有許多人吐槽該名發文的網友「你後面那句是多餘的」、「不要放棄你的夢，請繼續睡！」

【同場加映】全球百大美女2021｜BLACKPINK Lisa首奪冠軍 子瑜連續7年入榜（點圖放大瀏覽👇👇👇）

即睇TC Candler 2021年度全球百大美女榜：

第80-100位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 16

第60-79位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

第40-59位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

第20-39位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

第1-19位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

阿翔辣妻「無碼素顏」嚇呆網友！急回：化妝是神奇魔法

【本文獲「TVBS」授權轉載。】