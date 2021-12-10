韓國的團體眾多而相較於以往只透過電視、相機濾鏡看見愛豆的我們來說，能夠見到真人偶像所票選出的「最帥、最美」愛豆是不是更有公信力呢？而近期由 ITZY、MAMAMOO、BTOB、SEVENTEEN、NCT127、(G)I-DLE 等 22 組歌手團體共同投票的新版的名單也在網路上公開了，那小編就廢話不多說趕緊帶大家揭曉。



最美女愛豆榜 TOP 3

TOP3：秀智、IZ*ONE 金玟周、(G)I-DLE 薇娟

秀智

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首先帶大家揭曉並列第三名的女愛豆就多達三位，可見韓國偶像界真的是美女雲集，簡直是神仙打架難分勝負，首先介紹第一位進入前三的就是大家心目中的初戀「秀智」，出道多年依舊少女感滿滿外，彎彎笑眼、有點肉肉的甜美臉蛋，以及私下親和、好相處的形象，無一不是圈粉的致命魅力，雖然近幾年已先少以愛豆身分活動，但還能榮登第三被稱為「國民初戀」確實是當之無愧。

IZ*ONE 金玟周

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下一位是曾為限定女團 IZ*ONE 成員的「金玟周」，能夠從選秀節目中脫穎而出已經是一件相當了不起的事情了，而樣貌神似 TWICE 周子瑜的她，甚至在出道後還曾榮登過「女團成員品牌評價排行」第 7 位，就可見除了人氣之高外，歌唱、舞蹈等綜合實力也都相當突出，而從 IZ*ONE 畢業後的金玟周目前也正努力的朝演員方向發展，相信不久後就能看見她的戲劇作品，喜歡她的朋友們還請多多期待唷！

(G)I-DLE 薇娟

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榮登第三名的最後一位就是 (G)I-DLE 「薇娟」拉，擁有高鼻樑、水亮大眼的她，甚至差一點就能成為 BLACLPINK 的成員出道，而近期同樣朝著演員方向發展的她，也參與了不少網路劇的演出並擔任女主角在《Replay》、《Delivery》甚至近期播出的《成人練習生》中都能看到她的身影，喜歡她的人可以多多關注唷！

TOP2：Red Velvet Irene

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從出道以來 Red Velvet 成員「Irene」出眾的外貌一直都是大家注目的焦點，還沒出道前就已經是當地著名的「臉讚」美女，出道後更因出眾的長相圈住了一票粉絲，加上自身散發出的獨特氣質，不笑時宛如冰山美人，但揚起笑臉卻又有獨特魅力，想讓人不入坑都難，而突出的樣貌也讓她多次被入選為「百大最美臉孔」排行榜中，能榮登此榜第二確實是實至名歸。

TOP1：April 娜恩

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打敗潤娥、子瑜與 Irene 等萬年常勝軍坐上光榮的一位寶座的就是女團 April 成員「娜恩」，自出演人氣網路劇《A-TEEN》打開知名度後，隨後又接演《意外發現的一天》人氣逐漸上漲的她，不僅成為廣告界的新寵兒未來更是備受看好，而近期卻因隊內霸凌事件被受爭議導致活動全面停止，回歸更是遙遙無期，但出眾的外貌加上甜美的長相依舊獲得了大家一致的認可榮登第一，如今只能期待爭議趕緊理清並等待她們回歸。

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最帥男愛豆榜 TOP 3

TOP3：BTS 防彈少年團 V （金泰亨）

就算沒能參與投票但仍依舊穩坐上位圈的 BTS 防彈少年團「 V （金泰亨）」，不僅是隊內唯一出演過電視劇的成員，出眾的外貌更獲得了全球認證，連續三年獲封「全球百大最帥面孔」第一名，在舞台上時不時散發的致命魅力、如八色鳥般的獨特個性，就算是路人都會被圈粉，更何況是時常能夠見到真人的愛豆們呢。

TOP2：SEVENTEEN 淨漢

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自出道就以一頭長髮而備受注意的 SEVENTEEN 成員「淨漢」， 白淨的臉蛋、長長的睫毛，搭配上一頭淺色長髮，那仙氣逼人的美貌與氣質就連女生都自嘆不如，雖然近期回歸不再留長髮，讓不少粉絲大嘆可惜，但當年出眾的樣貌仍舊深植人心，如今留著短髮的他依然帥氣逼人另有一番風格，而多變的風格、外貌榮登第二當之無愧！

TOP1：ASTRO 車銀優

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被稱網友們成為是「漫撕男」、「臉蛋天才」的 ASTRO 成員「車銀優」，近期不管是在綜藝、戲劇等各大領域都展現出自己超強可塑性，知名度、粉絲人數都成暴漲狀態的他，能被眾多愛豆選為第一絕對是實至名歸，做什麼都相當努力的車銀優，相信未來必定能持續走向花路，大家也請多多為他應援吧！

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以上就是小編今天幫大家整理出的由 22 組愛豆票選出的，「最帥、最美」藝人不知大家看完後認不認同呢？歡迎各位留言跟小編分享心得唷！

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