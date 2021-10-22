TWICE子瑜成Deepfake受害者？逾30萬網民睇過女神驚人「演技」

近來台灣網紅小玉製作販售換臉A片引發話題，而這種透露AI技術將明星的臉換到其他影片上的受害者還有TWICE子瑜，不過不是被換到A片，而是被換臉到韓劇中，差點讓粉絲以為子瑜獻出戲劇處女作了。



子瑜出道6年來，還未有正式的戲劇作品推出，不過去年就有網友在Youtube上公開一段影片，利用Deepfake技術軟體將子瑜換臉到韓劇《Start-Up：我的新創時代》中姜漢娜的角色上，讓子瑜瞬間成為職場女CEO，影片不仔細看幾乎看不出破綻，當時影片在網路瘋傳，至今已有超過30萬觀看次數，會讓人誤以為子瑜演出韓劇了。

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