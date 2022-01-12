崔鍾訓出獄後首曝光！　母親不滿追訪激動推記者惹爭議

前FTIsand崔鍾訓2019年爆出淫照聊天室醜聞，去年11月滿刑出獄。今天（12日）韓國傳媒《THE FACT》上傳一條捕捉到崔鍾訓與母親出席教會的影片，但他們似乎不太滿意記者窮追不捨，不禮貌態度惹來爭議。



崔鍾訓去年11月滿刑出獄。（TV REPORT）

從《THE FACT》公開的影片中可見，崔鍾訓和母親參加了首爾一教會的禮拜。其後記者在停車場，追問崔鍾訓有關近況和復出計劃等。起初崔鍾訓以「不好意思」回答，後來卻反問記者：「你是怎樣知道這裡的？通過甚麼得知？教會的人會這樣泄露我的情報嗎？」其後他再講到：「我也有過不好的創傷，你這樣拿着錄音機，我要說甚麼？」表現出不耐煩的一面。

面對記者追問，崔鍾訓表示得相當不滿。（THE FACT截圖）

見到記者直接舉起相機拍片，崔鍾訓更把旁邊的母親叫過來，並講到：「媽媽！記者們來了，要做訪問嗎？」表情相當不悅。激動的母親來到馬上出手推開記者，並講到：「為甚麼要問這些？走吧，這樣會被上帝懲罰的。」她表示兒子有很多委屈，時間過了大家就知道，上帝也會解決。不過對於兩母子的無禮表現，馬上惹來大批網民不滿。網民表示受害者一世受苦，作為加害者卻自稱有不好的創傷；亦有網民表示見到崔鍾訓母親的表現，再一次引證了家教的重要性。

母親出手推記者時，崔鍾訓卻在後面用電話。（THE FACT截圖）

按圖睇崔鍾訓與其母親的反應：

+ 14

同場加映：崔鍾訓涉性侵坐監兩年半刑滿已出獄 鄭俊英預計2025年10月獲釋