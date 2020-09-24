鄭俊英、崔鍾訓性暴力案終審上訴失敗　維持原判確定要坐監

韓國男歌手鄭俊英及前FTIsland崔鍾訓去年11月就集體性侵和性暴力，以及非法散播及拍攝色情物，一審中分別被判有期徒刑6年及5年。其後二人在二審中，因考量到與受害人達成協議，獲減刑至有期徒刑5年及2年6個月，今天（24日）三審結果出爐，法官宣布維持原判。

鄭俊英和崔鍾訓在二審中，法官考慮到二人與受害女性達成協議，因此獲得減刑，當時引來不少網民不滿，認為刑罰過輕。不過鄭俊英和崔鍾訓等人依然不滿判決，再一次提出上訴，今天終審法官宣判上訴失敗。鄭俊英和崔鍾訓性暴力案將維持二審原判，二人將分別入獄5年及2年6個月外，亦要進行80小時的性暴力治療，並分別限制就業5年及3年。

鄭俊英和崔鍾訓終審上訴失敗，確定入獄服刑。（new1、newsis）

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另一邊已入伍的前BIGBANG勝利，上周到就慣性賭博、性暴力及性交易投資等起訴到普通軍事法院報到。經過超過一小時的審理後，8宗罪中，勝利只承認「違反外幣兌換交易法」一罪，並在離開時表示會深切反省就返回軍隊。

勝利上週到軍事法院報到，暫時只承認「違反外幣兌換交易法」一罪。（xpostesnews）