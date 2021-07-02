鄭俊英性愛聊天室對話再流出　勝利：叫願意一夜情的女人來

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-07-02 15:30

有前BIGBANG勝利、鄭俊英及前FTIsland崔鍾訓等在內的性愛聊天室，自2019年3月被公開後，一直備受外界關注。對於聊天室的內容，早前勝利仍在庭上否認，更辯稱是手機的自動輸入法令他打錯字。

今天（2日）韓國傳媒《Dispatch》加碼公開了性愛聊天室內的對話，當中見到勝利辯稱打錯的「叫願意一夜情的女人來」外，亦可見到眾人主要討論女生為主，當中包括「昨天摸了胸」、「那個女的認證」、「B和我也吃了A」等的露骨字眼。除了討論不同女生外，當中亦有為海外客人安排性招待的對話，與勝利否認的供詞不同。

鄭俊英淫照聊天室對話再流出，與勝利否認供詞疑有不同。（Viu《K1頭條》）

按圖睇性愛聊天室對話翻譯版：

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勝利曾在聊天室提及將有台灣及日本的客人到訪，要求劉仁錫等安排女生（文中指是妓女），並叮囑大家不能失誤。其中勝利等人特別提及一名來自日本的會長，表示要另外為他準備派對，以收到的100倍回報對方，強調要讓對方一行人過一個滿足的聖誕節，明顯中間不只只有一次交易。昨天軍隊檢察機關向勝利下出了求刑令，罪成的話他將被判有期徒刑5年，並罰款2千萬韓元（約13.7萬港元）。

鄭俊英性愛聊天室中，勝利和崔鍾訓等人都有參與對話。（starnews）