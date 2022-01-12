廖碧兒收巨型玫瑰花束冧滋滋　疑似蜜運中唔肯公開送花者保持神秘

現年43歲的廖碧兒（Bernice）在2012年與法籍老公Emmanuel John離婚後，曾先後與型男攝影師、導演劉高年及百億富二代盧啟賢傳出戀情，去年Bernice與盧啟賢更一度傳出婚訊，但其後男方在接受訪問時，不但否認婚訊，更表示與Bernice只是朋友關係。雖然Bernice被指嫁入豪門夢碎，但她依然追求者眾多，日前Bernice就曬出一張收到巨型粉色玫瑰花花束的靚相，見她「冧滋滋」的樣，有網民問到巨型花束是不是男友所送，Bernice就回覆：「#friendsthatmakeyousmile」，相當神秘！



廖碧兒（Bernice）去年曾與百億富二代盧啟賢傳出婚訊，但其後男方在接受訪問時就否認，更表示與Bernice只是朋友關係。（視覺中國）

Bernice自離開TVB後醉心紅酒事業，不但考獲國際品酒認證資格，身兼侍酒師、品酒師、釀酒師的身份，還創立自家葡萄酒品牌，搞得有聲有色。而Bernice亦曾表示希望另一半也是愛酒之人，更自爆有好多追求者，不需要很有錢，只要有心思送親手做的手作都可以打動芳心。Bernice早前到酒店Staycation慶祝生日，更Post出性感床照，相當風騷，未知是不是蜜運中呢？