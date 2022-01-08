岑杏賢榮升媽媽暫別劇組　約滿TVB正式離巢：希望BB一路成長

現年33歲的岑杏賢（Jennifer）在2020年11月與圈外男友張嘉俊（Kelvin）結婚，婚後不久造人成功，去年9月Jennifer在IG宣布囝囝Preston順利出世的好消息，上個月Jennifer與老公為囝囝舉行百日宴，一家三口好幸福！而Jennifer自公布懷孕喜訊以來，全面停工，不少觀眾都期待她復出，不過近日有網民發現在無綫（TVB）官網藝人名單中，Jennifer的照片及個人資料頁面已被下架，疑似已經離巢。



岑杏賢（Jennifer）在2020年11月與圈外男友張嘉俊（Kelvin）結婚，婚後不久造人成功，並在去年9月宣布囝囝Preston出世的好消息。（IG@jenniferjshum）

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Jennifer在2012年參選港姐奪得「最上鏡小姐」、「最佳首飾演繹大獎」及「時尚目光獎」三個獎項。（視覺中國）

在2012年參選港姐奪得「最上鏡小姐」後加入TVB的Jennifer，主要擔任節目主持，而她參與的作品不多，當中最為人熟悉的就是在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演秘書Icy，在劇中與KC（歐瑞偉飾）有感情線。不過去年4月劇集突然交代Jennifer所飾演的Icy要趕回美國照顧病重媽媽，需請假半年，其後Jennifer亦公布懷孕喜訊，希望可以好好安胎而暫別劇組。直至9月，劇情講到KC（歐瑞偉飾）一直很掛念女友Icy，利用假期飛去美國找Icy，沒想到女方已返港並留下分手信，表示在美國愛上媽媽的主診醫生，KC與Icy宣告分手，同時亦意味着Icy這個角色極有可能不會再出現，正式離開劇組。

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Jennifer在回覆《香港01》時亦承認離巢消息：「剛剛同TVB約滿，呢一刻冇特別長遠計劃，但希望BB一路成長，可以放多啲時間同興趣喺兒童心理學、親子、教育嘅範疇上面。（會唔會唔捨得？好多觀眾都好掛住Icy。）一定有啲唔捨得，特別係呢個角色陪伴我三年，所以好想多謝劇組同鍾意Icy呢個角色嘅人！」

有仔萬事足！（IG@jenniferjshum）

其實除了演藝工作之外，Jennifer亦有積極進修，她在2014年10月獲得香港理工大學諮商與輔導文學碩士學位，隨後開始兼職職道生涯規劃輔導協會心理輔導師，並與閨密朱千雪（Tracy）主持節目《心理急救室》，以心理學角度拆解各種問題。Jennifer早年曾患上甲狀腺亢進症，之後病情好轉，可惜早幾年復發，她更因食藥產生副作用致身形水腫暴脹，即使努力運動仍未能減磅，令Jennifer一度考慮退出演藝圈。幸好Jennifer之後慢慢康復，保持樂觀心態，病情就不會發作。而Jennifer與朱千雪、蔣家旻、張嘉兒、湯洛雯組成的「2Line黨」感情深厚，五人經常相約聚會，姊妹情令人羡慕！