仨心友行2｜黎諾懿曾組「奧運六星」浮浮沉沉　轉戰綜藝大躍進

由黎諾懿首次擔任監製的TVB綜藝節目《仨心友行2》日前播出最新一集，在其中一個環節中，他與龔嘉欣、王君馨及姚子羚一起大玩「真心話」遊戲，期間被問到「覺得自己而家紅唔紅」，而黎諾懿就認為自己不紅：「因為一直以嚟我都覺得自己係叫做浮浮沉沉嘅，啲人成日搵我哋『奧運六星』相比，六個入面啲人成日話我係包尾嗰個，行得最慢嗰個嚟嘅，即係我硬係覺得就算喺邊度，喺公司都好，你好似有機會咁，但係硬係覺得係爭咁啲嘢囉。」



黎諾懿被指是「奧運六星」中包尾的一位。（影片截圖）

其實黎諾懿在入行後不久就已經擔正做劇集《當四葉草碰上劍尖時》男主角， 2004年更獲TVB安排與林峯、吳卓羲、馬國明、黃宗澤及陳鍵鋒組成「奧運六星」，成為當時的力捧對象，前途本應一片光明，但沒想到卻是六人之中跌得最快的一位，被調去兒童組的他大受打擊，他曾在港台節目《舊日的足跡》中坦言：「我一心要做劉德華、周星馳同古天樂， 誰知我被編入兒童組，心冷咗一截，後來有機會拍劇亦唔識珍惜。」

2004年TVB安排林峯、吳卓羲、馬國明、黃宗澤、黎諾懿及陳鍵鋒組成「奧運六星」。（視覺中國）

重溫黎諾懿演藝路：

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相比起其餘五位在事業上早已有不錯的成就，唯獨黎諾懿的事業似乎總是不慍不火，曾被公司投閒置散一年的他甚至萌生退意，更一度因沒有錢交租，搬到180呎劏房，一日三餐要捱麵包，直至2011年他到內地參加節目《舞動奇跡》一舉奪得冠軍，成功在內地受到關注，同時事業亦迎來轉機，在處境劇《愛．回家》飾演馬壯一角，令他成功入屋，其後與李佳芯合作拍攝的《BB來了》亦大獲好評！不過其實在事業仍發展平平時，黎諾懿在感情方面已收獲幸福，2014年他與落選港姐李潔瑩結婚，但由於女方家族經營美容生意，身家豐厚，黎諾懿被外界封為「五億駙馬」，更有傳岳父出手4000千萬購置物業讓黎諾懿與李潔瑩居住，令黎諾懿被抨擊「吃軟飯」、「女尊男卑」等，但他就以實際行動證明自己，與太太組織幸福家庭，李潔瑩先後誕下兩子，一家四口好美滿。

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雖然黎諾懿初期看似遠遠落後於其餘五星，但其實近年他就成功後來居上，更在綜藝方面闖出新天地，他在2019年節目《如果這樣生活》中用爆笑「港普」介紹雲南，不但成為他的賣點，更被網民封為「港普之父」，他主持的節目《懿想得到》更獲得《萬千星輝頒獎典禮2019》的「最佳非戲劇節目」，翌年他與陳敏之主持的節目《今晚請客》再在頒獎禮上奪得「最佳非戲劇節目」，而《仨心友行2》就是黎諾懿首次擔任監製的節目，成為他踩過界做幕後的新嘗試！

《仨心友行2》是黎諾懿首次擔任監製的節目。（影片截圖）

「奧運六星」之中，林峯、吳卓羲、黃宗澤及陳鍵鋒都已經離巢向外闖，如今就只剩下黎諾懿和馬國明仍然留在TVB奮鬥，立即睇睇近年發展：