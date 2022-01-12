林俊傑疑捲桃色醜聞網友再發千字文控訴　要求對方還一個道歉

「金曲歌王」林俊傑（JJ）早前捲入桃色醜聞，遭到一名內地網友曖昧點名，還曬出多張疑是JJ的私訊內容，字裡行間相當曖昧，引來不少網友討論。其實對此事，JJ早已透過公司發出聲明澄清謠言，但該名網友依舊不理，今（12日）還再度在微博發千字文，要求JJ道歉，再度令事件成為熱話。

JJ被曖昧點名引來討論。（JFJProductions微博圖片）

該名為「C-peaceful-and-quiet1011」的網友在貼文中表示，其在微博所講的事情都是真實的，而且公開的私訊內容同樣都是屬實的。還揚言自己受到了好多恐嚇威脅，但自己絕不害怕：「我不怕那些惡毒誹謗的語言和死亡威脅，我能很冷靜的告訴你林俊傑，你那些無稽之談對我的負面越多，反而適得其反，對你更加不是一個好事，其實你也很清楚原因，我就點到為止了。」

網友曬出私訊內容。（C-peaceful-and-quiet1011微博圖片）

而「C-peaceful-and-quiet1011」還用好強勢的語氣向JJ喊話：「現在你欠我的這個最在意的道歉，希望過了這個風口浪尖，你能做一次真正的男子氣概的男人，可以紳士禮貌的還給我。」在文未還強調自己並不是在炒作新聞，望女性們都要學會冷靜理智保護好自己，一定要勇敢。

網友再度發文。（C-peaceful-and-quiet1011微博圖片）

網友貼文：

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