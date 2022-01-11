華燈初上｜鳳小岳惱羞成怒是兇手？　尾段劇情驚恐畫面反轉大洗牌

Netflix推出的台灣原創劇集《華燈初上》大受好評，目前已經播放了兩季，多個新人物亦陸續登場，讓劇情增加了更多聯想性，兇手到底是誰已經成為全城熱門話題。而根據第二季最後一集的尾段劇情，讓不少網友瘋狂猜測兇手其實就是花子（劉品言飾）同阿達（章廣辰飾），表示愈看他們就愈不簡單。

楊謹華的離世掀起謎團。（影片截圖）

因為日式酒店「光」蘇媽媽（楊謹華飾）的死，而掀起「光」中所有小姐同其身邊有過接觸的人都有殺人動機的嫌疑。一開始在劇集中蘿絲媽媽（林心如飾）的嫌疑性最大，不過她最後自動透過電視台的訪問向真正的兇手宣戰，真誠的對話讓不少人開始排除她是兇手，連不少網友都深信她不是真正的兇手。

網友已經排除林心如是兇手。（影片截圖）

而另一位亦被懷疑是兇手的江翰（鳳小岳飾），在第二季最後一集的尾段劇情還未出現之時，其實他的殺人動機最大。事關他曾被目擊到深夜獨自去「光」找蘇媽媽，二人在暗巷中發生了口角而引起衝突，當中江翰更惱羞成怒想殺對方：「你信不信我殺了你？」，但大家深信劇情絕不會那麼直白。而最後江翰在孤兒院門外遭到一輛車撞死，更令網友排除他就是兇手，畢竟大家相信兇手是不會那麼容易下線。

鳳小岳原本被懷疑的力度相當大。（影片截圖）

鳳小岳的死亦被網友排除是兇手。（影片截圖）

而根據開車撞死江翰的人是阿達一幕而看，網友就猜測兇手極可能就是花子，而阿達就是幫忙。事關，在江翰未死之前，他在蘿絲媽媽手中拿回自己的錄影帶，在前往孤兒院之時他就突然心血來潮拿起錄音帶錄音，沒想該錄音帶竟然出現錯誤發出一把女聲，帶有驚恐的語氣表示：「我不是故意的。她死了嗎？」而令大家聯想該女子應該就是殺死蘇媽媽的人，而聽錄音帶女子的聲音大家認為好像是花子。另外花子曾在調查的時候，表示自己颱風天外出是因為自己喜歡下雨天，這個行為亦相當怪異，所以網友就猜測她就是兇手。

阿達是幫兇？（影片截圖）

而江翰拿錯的錄音帶其實就是在警察局中作問話時，不小心拿錯了阿達的錄音帶，所以推測為了不讓江翰追查下去，阿達殺死江翰的情況似乎是合情合理。而他這一個行為正是保護花子，畢竟他是愛着對方。而花子的殺人動機極可能是蘇媽媽曾嫌疑她曾被強姦過，影響生意而叫她離開「光」或者還有其他原因只是目前未播出而已。

花子才是真正的兇手？（hikari_lightthenight@IG）

另外，花子曾因為對前男友有殺人未遂的前科而坐監，而這一幕事後被網友發現在預告片中只閃現的片段，畫面相當恐怖，懷疑花子看起來無害其實就是不簡單，畢竟愈無害的人其實最有害。而劉品言近日在接受台灣媒體訪問時就表示大家看她眼光已經變得不太一樣，被懷疑的力度相當大。

花子是兇手？ （影片截圖）