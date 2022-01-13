周子揚疑被陳楨怡收兵搶認正印身份　曾與何傲兒當眾激吻後被狠飛

現年25歲的前港姐亞軍陳楨怡（Celina）早在參選港姐時，已經公開圈外男友Andy的身份，更揚言有信心可以白頭到老，不過日前突然驚爆她另有一位「隱形男友」，有報道指Celina與何天兒（前名何傲兒）舊愛周子揚發展地下情年半，兩人已去到談婚論嫁的階段，而周子揚其後接受傳媒訪問時就承認與Celina相戀，並指兩人感情穩定，更強調自己才是真正的男朋友，但Celina卻僅稱周子揚為「認識嘅朋友」，並強調自己單身。不過啞忍年半的周子揚隨即大反擊，曬出大量拍拖證據，包括兩人互稱「BB」的對話及視頻截圖，似乎愛得難捨難離，周子揚更表示希望Celina承認自己「正印」的地位。



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其實周子揚已經不是第一次捲入三角戀，當年他與何天兒的「兒子戀」曾鬧得沸沸揚揚，兩人分手後不歡而散，更隔空對罵兼互出律師信！

何天兒在與周子揚拍拖前，曾與林建名傳出「爺孫戀」。（視覺中國）

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