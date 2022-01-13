王力宏助手醒目影低新證據？　疑似助手鬧李靚蕾：良心被狗吃了嗎

李靚蕾前晚（11日）突然再發長文控訴前夫王力宏帶三名陌生男子登門回家，行為粗暴嚇壞母子，其後王力宏澄清是十多年的助手跟保安，但李靚蕾反駁結婚八年，不知道哪裡來了十幾年的夫妻生活助理。

李靚蕾指王力宏帶陌生男子闖門。（IG@jl.leilei）

雖然蕾神式發文逐點回應，不過網民輿論繼早前突然轉變，大量水軍湧到李靚蕾微博後，昨日再被發現台灣有來自美國、葡萄牙、羅馬尼亞、土耳其等撐王力宏留言，而微博亦有新熱門標籤「李靚蕾的小作文」，與初次爆出毀滅性長文表現幾乎完成倒轉。

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昨日微博亦流傳文章聲稱王力宏帶了汽球及禮物回家，又附上圖片說是工作人員影的相片表示「汽球上還是孩子愛的迪士尼公主」，又解釋孩子會哭的原因是「隔門無法相見，我們都難受得哭了，孩子們能不哭嗎？」文章指因為王力宏未能進屋，所以將禮物放在門口，最後文章鬧李靚蕾：「說謊精你的良心被狗吃了嗎？」對比李靚蕾的監視器截圖，可以見到王力宏身邊的黃色袋，但就少了迪士尼汽球，而旁邊雜物都大致相同。

李靜蕾被大批外國網友圍攻激撐王力宏 台網友睇完連土耳其IP都有

點擊下圖睇台灣知道PTT論壇被一班外國網友留言批二人這次的事件

李靚蕾發文轟王力宏帶陌生人上門嚇壞三子女 兩人再度隔空罵戰

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