青春不要臉｜劉穎鏇角色參考張曼玉　重現83年港姐泳裝經典場面

TVB青春喜劇《青春不要臉》將於1月17日晚上8點半首播，劇集以1980年代的香港電視行業作為故事情景，劇中的角色設定亦以當時的電視台藝員作為藍本，當中劉穎鏇（Tiffany）所飾演的姜之雁（Peggie）從英國回流，因參加1983年香港小姐競選而入行，劇中更還原了選美當晚的場景，Tiffany分別以80年代港姐旗袍及一件頭泳衣示人，再以特效合成畫面，她在拍攝時曾接受TVB娛樂新聞台訪問，她直言很有新鮮感，更笑言要Keep Fit：「我完全唔知今日拍呢場戲，我喺早兩日先知道，即刻要節食。」



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Tiffany在劇中的角色設定相信是參考了在1983年參選港姐奪得亞軍後入行的張曼玉（Maggie），除了角色的英文名Peggie與張曼玉的英文名相似之外，當年Maggie亦是從英國回流，在18歲時參選港姐，她在泳裝問答環節中接受鍾景輝提問，最後奪得亞軍及最上鏡小姐的她由鄺美雲加冕，而劇中就還原了這兩幕經典畫面！

張曼玉（Maggie）在1983年參選港姐奪得亞軍。（影片截圖）

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