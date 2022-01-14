45歲文頌嫻相隔兩年再度拍劇　清爽短髮造型令人眼前一亮

現年45歲的文頌嫻（Annie）自2012年與商人李梓慎結婚後就淡出幕前，多年來專心相夫教女，她曾復出拍攝2020年ViuTV劇集《打天下》，不少觀眾都大讚她的演出仍有水準，而Annie亦直言或多或少都會有戲癮，但就抱隨緣的態度，希望以家庭為先。日前Annie在IG Post出近照，剪了短髮的她新造型十分清爽，她更透露現時在拍劇：「#原來我是演員 #久違了的劇組飯盒 #久違了的…我。」



文頌嫻（Annie）剪了清爽短髮，更透露自己現時在拍劇。（IG@annie_manchunghan）

重溫過往演出：

+ 18

Annie 過往在TVB劇集《金裝四大才子》、《天子尋龍》、《帝女花》、《施公奇案》等中的古裝扮相嬌俏靈動，至今都令人印象深刻。2005年Annie離開TVB轉往內地發展演藝事業，而2012年結婚後更淡出娛圈，雖然2016年曾有傳Annie老公生意出現問題，陷入經濟危機，但Annie就曾代老公澄清謠言，稱一家三口生活幸福。

+ 62

Annie曾參演2020年ViuTV劇集《打天下》。（影片截圖）

當了多年全職媽咪的Annie，在2019年久違地亮相幕前，她與梁靖琪及姚樂怡一起擔任ViuTV節目《友枱VIP》嘉賓，支持好姊妹周家蔚做主持，同年她再參演ViuTV劇集《打天下》，與昔日《烈火雄心II》中的好拍檔歐錦棠再度合作，今次Annie再度拍劇，不少劇迷都非常期待她的演出！

「七魔女」感情好好：