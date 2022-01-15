我們的滾燙人生 |陳小春穿通警服街邊執勤　網友紛紛喊想去偶遇

去年因為參加真人騷節目《披荊斬棘的哥哥》而人氣急升的張智霖﹑陳小春，最近同張晉﹑張淇﹑李承鉉合作推出的綜藝節目《我們的滾燙人生》大受歡迎，往往都掀起不少話題。而近日他們就被網友捕捉到身穿交通警服在成都錄製，還在馬路邊執行交通工作，認真的模樣相當帥氣，在微博引起話題。

一行人穿上交通警執行工作。（微博圖片）

在不少影視作品中，張智霖曾扮演不同警察部門的職員，從普通警員﹑督察﹑以至談判專家等，都演得十分出色。而沒想到戲外的他真正擔任警察這個職業時，同樣出色。近日，他被網友捕捉到在錄製節目《我們的滾燙人生》時，穿起交通警的制服在馬路邊執勤，戴上口罩站得畢直認真地查看交通，看看有沒有違規的司機，不講還以為他真的是交通警察。

事實上，張智霖曾在節目上公開自己從小有一個做警察的夢想，如今透過綜藝節目嘗試做真正的警察職業，看來是圓了他小時候的夢想。

張智霖在街邊執勤。（微博圖片）

而過去多飾演小混混角色的陳小春，穿起警服時的模樣亦相當帥氣，徘徊在馬路上執勤的他相當認真，言行舉止顯得相當專業。隨了在街頭上檢查酒駕之外，他們還到酒吧去宣傳，一行人站得畢直在台上宣傳正確的安全駕駛知識，陳小春同張智霖在台上你一言我一語表示，陳小春講道：「今天我們來這裡跟大家普法一下啊！」隨後張智琳表示：「如果那個喝酒開車要怎麼樣的。」續陳小春要大家好好謹記：「請大家牢記一下啊！開車就別喝酒，喝酒的千萬不要開車。」張智霖：「如果你喝酒之後開車，那怎麼樣？」陳小春就有趣講道：「那風裡雨裡，我們在路上等你啊！」風趣的宣傳模式讓在場觀眾聽得認真，同時獲得不少網友激讚是正能量的表現。

而不少網友得知他們一行人在成都錄製後，紛紛在微博揚言要去街邊偶遇他們，目睹他們交通警帥氣一面。

陳小春認真執勤。（微博圖片）

張智霖﹑陳小春台上你一言我一語宣傳正確的安全駕駛知識。（微博圖片）