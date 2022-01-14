Race黃婉佩確診新冠肺炎後康復　飛返新加坡即極速復工

前2R成員黃婉佩（Race）在2016年與新加坡商人David Loh結婚，婚後相繼誕下囡囡Cara及囝囝Dayton。早前Race一家到歐洲旅行度假，但期間與囡囡Cara不幸確診新冠肺炎，所以她們唯有留在別墅養病，但好在位於日內瓦河畔的三層獨立屋環境舒適，不但空間闊落，而且對正日內瓦湖美景，景緻一流﹗而Race近日已經回到新加坡，她在IG感謝大家的關心及支持，並透露自己同囡囡Cara都已經康復，囡囡已經返學，而Race亦已極速復工！



Race已極速復工！（IG@missracewong）

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現年39歲的Race在2002年與家姐黃婉君（Rosanne）組成女子組合2R出道，直至2007年約滿後解散，Race其後淡出娛樂圈，並轉戰金融界。後來Race認識了比她年長19年、從事房地產生意的David Loh，兩人在2016年舉行婚禮，有傳豪花2,500萬港元，婚後定居新加坡，有指他們一家住的豪宅估計市值超過1億港元，而現時Race與細妹Rhonda於新加坡發展房地產 apps，主要協助新加坡居民買賣房屋，搞得有聲有色！

豪宅客廳空間闊落。（IG@missracewong）