葉巧琳自爆與圈外男友同居五年　另一半恨生B：暫時我真係唔想生

出道八年，現年37歲的葉巧琳（Mischa）兩年前抱着「最後一擊」的心態參加《全民造星III》令事業終露曙光，除了去年一圓個唱夢及有機會參演音樂劇外，所屬唱片公司Sony最近再為她推出第二張個人專輯《Never Too Late, My Path Mi Way》，更找來林奕匡及填詞人黃偉文為她度身訂造回顧她八年音樂路的一曲《難道我還未夠難》。

Mischa接受《1圈圈星光背後》專訪，談及第一次跟Wyman合作，一收到歌詞已即場爆喊，她說：「之前不認識Wyman，是九月開演唱會議期間我膽粗粗向監製Edward Chan提議找Wyman，到Edward指Wyman答應了後，我是超感激及受寵若驚。一收到歌詞即刻用demo跟住唱，是感動到一邊唱一邊喊到抽搐，是喊到傻了！」

任何角度一樣咁美。(IG:mischaip)

新專輯共有七首歌，Mischa坦言要不是參與《造星》，或許沒機會再出碟，她說：「比賽前是疫情高峰，若不是《造星》，或許我沒機會出碟，已走去結婚生仔。最終得第五名已經好好，雖然有人指我決賽如果不是唱新歌《浸浴》，唱回我最強的musical應該有機會入三甲，但我沒有後悔，因為我追求不是名次，只希望將這作品唱出來。」

對於《造星》後她粉絲人數及MV點擊率也暴增，葉巧琳也直認收入也相對增加，再不用至親擔心，「之前疫情，父母也問過我，是否還繼續下去做這一行，當時也不知怎答他們。甚至另一半也會問我，『你還繼續想行這行嗎？會否想想怎維生？是否想着一直依靠我？』其實我也不好意思！我也都要生活，所以之前真的想過（離開娛樂圈），回想起來，是慶幸參加了這比賽。」

另外，Mischa自爆與圈外男友交往十二年，五年前開始同居，還透露男友恨生B，但因為事業剛露曙光，令另一半一直想組織家庭的計劃要延遲，「雙方家長都沒有壓力，但男朋友是開到聲想有BB，但暫時我真係唔想生，我承認有些自私，生小朋友責任很大，加上事業剛起步，想繼續先行下去，要不然我會後悔！也慶幸身邊的他很了解，一直容忍及包容我，生小孩或許再過數年先算，現在科技這麼先進，是never too late！」