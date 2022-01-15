再次PuppyLove︱MV花絮超爆笑　193不忿霍哥自肥：你掂到明禎？

ERROR成員193（郭嘉駿）昨日（15日）公開新歌《再次PuppyLove》MV，當中更邀請到林明禎擔當女主角，微辣的霍哥同樣有份出演MV，更是在自己的YouTube頻道上載幕後花絮，內容非常好笑。

MV中，林明禎穿着超短裙亮相，所以在花絮中193透露自己提醒林明禎：「記得着打底褲」，還叫明禎小心一點：「會有鹹濕佬客串，認住一個高高地，一個肥肥地。」暗指蛋撻頭（Delta T）同霍哥，不過霍哥即刻反駁全場最高的是193，明禎應該要小心他，193直認自己是衣冠禽獸，所以會在片場外偷影明禎。不過，霍哥隨後分享自己與林明禎合照，193當場大怒以為霍哥自肥與明禎搭膊頭：「你掂到明禎？」，霍哥灰心否認：「我問佢可唔可以搭膊頭」，明禎聞言馬上拒絕，看來明禎真的有聽從193的提醒，場面非常有趣！

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在MV中本來是沒有林明禎的跳舞橋段，但是導演突然加戲：「明禎都跳埋啦！」之後霍哥同193透露，明禎參與的拍攝時間，比主角193的還要長。明明平時超過預定的時間，劇組都會催時間，但是林明禎的拍攝時間明明已經超過半小時，卻沒有人「催鐘」，身邊的工作人員還會拿出電話拍攝，睇嚟靚女真係大晒！

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