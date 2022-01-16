陳展鵬首次開Live同粉絲慶祝45歲牛一　有意參與內地綜藝及劇集

陳展鵬（煎Pang）主演的《鐵拳英雄》正在熱播，14日，他首次在微博開Live，同粉絲互動之餘還大派福利，非常寵粉。適逢當日是他45歲牛一，不少人都為他送上祝福，心情大靚。



煎pang剛剛度過45歲生日。（微博@陳展鵬煎pang）

直播中，煎Pang以素顏亮相，皮膚光滑潔淨，Keep得相當好。閒談間，他透露自己一直都在磨煉、改變唱功，期待為大家表演：「因為我小時候比較喜歡唱歌，但是模仿的感覺比較重，還有就是以前的歌手都很有自己的風格，現在比較年輕的創作歌手都比較抒情，就是聽一百遍都不會覺得膩，但是他們的歌也很難唱。所以我一直在磨煉，希望我的唱功比以前好，種類也可以唱得更多，現在我練的大部分都是一些年輕人的歌，希望我可以演唱會或者是跟你們見面的時候也可以唱我自己的歌，也可以唱普通話的歌，周杰倫的歌，也可以有我們香港的Jay Fung（馮允謙）、MC（張天賦）這類型很厲害的歌手，之後也可以唱四大天王的歌。」

煎pang首次開live同粉絲互動。（視頻截圖）

與粉絲互動時，有人問煎Pang是否考慮參加《披荊斬棘的哥哥》，他直言：「可以啊，他邀請我，我就過去啦，我肯定是哥哥了吧。」

提及拍劇，煎Pang表示很多角色都可以嘗試：「我覺得現在都是市場主導，即係我哋好難去搵一啲好好嘅題材畀觀眾，有陣時真係要撞返嚟，有啲嘢你去試囉，所以我覺得喺一個大嘅平台裏面，希望可以有多啲機會同唔同嘅演員合作，唔一定係同TVB嘅演員，其實可以同外邊嘅演員合作都好㗎，同內地嘅演員合作又好好㗎，咁我哋可以多啲交流，咁最緊要就係出到嚟嘅作品觀眾有新鮮感。」

煎pang樂於參加《披荊斬棘的哥哥》。（視頻截圖）

其實煎Pang早在1997年就曾簽約寶麗金唱片公司，推出過四首單曲，甚至一度與無綫解約，但1999年寶麗金被美國環球唱片收購，煎Pang未及推出個人專輯已被公司放棄，最終於2000年轉投亞視拍劇，到2007年重返TVB。多年來，煎Pang不時都會為劇集獻聲，看得出他對音樂的熱愛，而且煎Pang還表示今年會出新歌，粉絲們可謂翹首以盼。除此之外，內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》在去年火爆整個夏天，有份參與的藝人、歌手等在內地都人氣急升，尤其是「大灣區五人組」，在綜藝、影視方面都有所發展，看得出內地觀眾對香港藝人的喜愛，加之煎Pang出演過多套經典劇集，有一定的粉絲基礎，且直播中煎Pang也對粉絲們說希望明年生日可以去到不同的地方與粉絲慶祝，不知道他是否考慮發展內地市場呢？