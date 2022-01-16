神鵰俠侶．絕密檔案︱揭95版製作花絮　古天樂被楊過感動到飛鼻涕

由古天樂、李若彤主演的1995年版《神鵰俠侶》一直是劇迷心目中的經典之一，日前，TVB內地影音平台「埋堆堆」上線《神鵰俠侶·絕密檔案》，曝光了劇集的幕後製作特輯，以及一班演員古天樂、李若彤、傅明憲、張可頤、蘇玉華等對角色的解讀。



95年版的《神鵰俠侶》至今仍是觀眾心目中的經典。（劇集海報）

「楊過」是古仔飾演的第一個古裝人物，他表示角色性格亦正亦邪，本人很欣賞，且對成部戲都好深刻：「因為我第一次拍古裝，我未接觸過古裝，唔知對白應該點樣講，更加唔知道啲打應該點樣先叫作瀟灑。楊過，我好欣賞，因為佢對感情好專一，喺佢身邊有好多女仔出現，但佢始終淨係鍾意小龍女一個。小龍女離開過楊過三次，但最後嗰次楊過足足等咗佢16年，喺16年前，小龍女喺崖上面留低咗一段字，黃蓉就呃佢，話小龍女走咗，但楊過竟然等佢16年，16年後佢返咗崖嗰度，小龍女冇再出現，但楊過竟然跳崖陪佢死，跳落去，佢最終都撞返小龍女，拍嗰陣時我真係好感動，感動到我啲鼻涕飛晒出嚟。」

古仔全情投入角色。（視頻截圖）

而首次拍攝古裝的李若彤對於「楊過」的看法，也與古仔有同感：「一路拍攝以嚟，我自己一路諗，其實要一個男仔等另一個女仔16年，係好困難嘅事，尤其是而家呢個社會根本冇可能，等16個月已經好好，更何況16年！同埋佢對小龍女嘅感情係始終如一冇變過，即係我自己一路諗，好感動。」

李若彤也認為楊過非常專一。（視頻截圖）

在拍攝的多場戲中，李若彤坦言有一場戲令自己好入好感動：「小龍女一路以來其實等緊楊過同佢成親，但係一路以嚟中間好多誤會，咁最後佢受咗重傷，就嚟要死嘅時候，點知楊過就同佢講，我而家要同你成親，要你做我嘅妻子，嗰陣時係成個人崩潰晒，又開心，又唔想接受，嗰種心情好複雜。」

李若彤大談劇中印象深刻的一幕。（視頻截圖）

在製作特輯中，曝光了演員們前期研討劇本、定妝、練習等片段，由於《神鵰俠侶》原著中人物關係複雜，因此在開拍前，監製李添勝召集台前幕後的工作人員開了一個大型的製作會議，盡量解釋和統一人物性格，務求精益求精。

當中古仔、李若彤等都是第一次參演古裝劇，為了充分掌握古裝手勢與身段，應付拍攝需要，李添勝還特別安排專人指導他們練習中國舞。

雖然劇中人物眾多，但各有特色，因此也在化妝造型方面也相當花功夫，部分角色還橫跨二十幾年的年齡階段，單是造型已耗時三日！

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除此之外，劇中的「神鵰」也是由美術部的特別道具組設計，務求將神鵰做得活靈活現，足足重四五十磅。

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回顧1995年的畫面，每個人都非常青澀，李若彤在化妝間做訪問時，古仔還鬼馬地從後面探頭望着她，嚇親「姑姑」，非常可愛。對此，網友們都紛紛大讚：「全員顏值絕了，這種花絮也太珍貴了」、「張可頤好靚好搶眼」、「罕見、難得，當年劇組很用心，還組織劇本研討角色，還有主演的神顏值」、「一見楊過誤終身啊」等，很是激動。

古仔趁李若彤不備還特登嚇她。（視頻截圖）