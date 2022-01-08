新洗冤錄︱歐陽震華名副其實收視福星　票房連日破百萬領跑三平台

歐陽震華（Bobby）主演的網絡大電影《新洗冤錄》於6日在內地視頻平台愛奇藝上線，首日即收穫144萬分賬票房，斷層領跑三大網絡平台（愛奇藝、優酷、騰訊視頻）網絡大電影。



《新洗冤錄》首日成績不錯。（網絡截圖）

雖然成為票房冠軍，但網友對此並非有讚無彈，相反，質疑聲鋪天蓋地。

劇情缺乏新意 五毫子特效、道具

其實改名《新洗冤錄》，無疑是想吸引TVB劇迷感受情懷，實際兩者除了「宋慈」個人之外基本毫無關聯。新戲講述龍牙縣遭遇旱災，當地百姓決定用童男童女進行祭祀，為了拯救愛人和百姓，龍牙縣的仵作助手請已退隱江湖的宋慈出山。故事沒有新意之餘，幾乎看了開頭就能猜到結尾，反轉也在意料之中，且不是「宋慈」以往的寫實方向，有些似狄仁傑查案路線，又予以大家《盜墓筆記》的感覺，雖然懸疑、盜墓、恐怖都有，但感覺就像「一鍋亂燉」，雜亂無章。

戲中一開頭，主演的兩人在一個古墓中，突然有水銀湧入，Bobby就在傾瀉的水銀中踏著棺材板「衝浪」出場，特效假就算，但水銀不是有毒嗎？之後Bobby與其他兩人發現了一具古屍，肉眼可見是假人道具，真是哭笑不得。

國語配音出戲 Bobby強調睇粵語原聲

由於除Bobby之外，其餘演員、製作、導演等均是內地團隊，因此在國語、粵語方面都有配音，對於內地觀眾而言，聽慣了劉印生為Bobby的配音，今次換了另外一個聲音十分出戲，可能也知道配音不太貼臉的緣故，因此Bobby昨日（7日）就在微博發文，連續強調三次「選擇粵語原聲版」，但又出現了另一個問題，就是粵語版的其他演員又是配音，加上基本是大眾不太認識的演員，演技也有些生硬，聽上去難免奇怪。不過大部份人都是為Bobby而看，全靠他一人帶起整套戲，如果沒有他，相信這套電影也不會有如此高的票房。

Bobby還是大家熟悉的Bobby。（劇照）

技術先進 「黃泥塑骨」恢復死者樣貌

這裏的「技術先進」並非褒義，而是「不嚴謹」。Bobby在戲中利用「黃泥塑骨」恢復了死者的樣貌。雖然作為仵作，了解肌肉、經絡和骨頭的相接、走勢、脈絡等，但五官都可以精準捏出，或者放在蒸籠中「蒸出」，會不會有些許離譜呢？

+ 7

事實上，這部電影只用了短短16日拍攝，可謂相當敷衍，但竟然能有如此好的票房，可見Bobby「收視福星」的稱號名不虛傳，儘管Bobby依然是大家熟悉的Bobby，演技也可圈可點，但太多粗製濫造的地方，又有些「掛羊頭賣狗肉」，讓觀眾們情何以堪？再如此下去，只怕是會耗盡大家的情懷。

只拍攝了16日。（網絡截圖）