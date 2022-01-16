百姓的味道 | 謝霆鋒讚狄波拉勇敢　幼年泰國賣髮夾成名後拒尋親

謝霆鋒在其主持的綜藝節目《百姓的味道》最新一集中，與楊千嬅去到汕頭尋找美食故事。眼見一位婆婆一人養大五個女兒，令千嬅非常感觸，想起嫲嫲也是一人養大五個兄弟姊妹，還曾經教導自己，做事要比男生強：「如果一個女人太勇敢、太厲害了，就是你跟人家相處的時候，就比較硬一點。」



千嬅回到潮汕地區直言自己好似穿越了一樣，仿佛看到了當年嫲嫲的生活。（視頻截圖）

談起這個話題，霆鋒也罕有講起媽媽狄波拉的過往，大讚她是一位非常硬、非常勇敢的女性：「她是一個孤兒，她說很小就被帶到泰國去賣髮夾長大的，所以你可以想象她多硬，就是特別硬朗的。到了進入娛樂圈之後，就是因為她出名之後，很多的父母出來認她，每一封信都是寫著『我是你親生的父母』，她當然好奇到底她真正的父母是誰，但是她也在想，如果是因為我現在開始成功了，或者是成名了你們才來認我，我才不要打開這個信，所以她說要把箱子裏面所有的信，任它是應該是她『父母』的，親父母的都扔掉，那你說我媽是一個多硬的女人。」言語間不難看出霆鋒對媽媽的心疼與敬佩。一旁的千嬅也附和道：「她確定要自己再重新開始生活了，就是做自己了，這個厲害！」

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其實多年前霆鋒也曾在一個內地節目中透露，拉姑尚是BB的時候，就遭親生父母遺棄：「被放在人家的門口，按門鈴就跑掉的那種嬰兒，自己的媽媽是誰，爸爸是誰，都不知道。」由此看出，拉姑也是一位非常堅毅的女性，如今70歲的她身體健康，兒女孝順，還有兩個可愛的孫子，與老公江耀城也很相愛，盡情享受晚年生活。