專訪一｜余德丞做兼職Chur到似全職月薪得3千：唔想成為屋企負累

無綫新劇《青春不要臉》於2月1日首播，故名意思主打青春偶像，揮灑汗水，所以劇中主角清一色都是年輕一代演員。余德丞飾演的男主角「柳德榮」，於中學時期曾是一個沒人緣的「肥仔」，後脫變成一個靚仔才與同為朋友的齊輕舟（丁子朗飾）一起加入藝訓班。余德丞的童年雖不是沒人緣的「肥仔」，但性格卻十分相似。他說：「讀書時期嘅余德丞係一個好摺嘅人，唔玩學會，大學唔上莊，冇住宿舍，係一個獨行俠，大學基本上係冇朋友，因為都係同返啲小學同學玩。」



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余德丞入行5年首次擔正做男主角。（葉志明攝）

余德丞說：「我絕對唔係相識滿天下嗰啲，但係貴精不貴多！所以入咗行之後已經改變咗好多，盡量去講多啲嘢，接觸多啲人冇咁怕羞，尤其讀書嘅事候非常怕羞。」「怕羞仔」又讀「和尚寺」男校，有沒有拍拖？原來在戀愛方面他又十分大膽，中四，中五時就已結識了人生第一個初戀。

初戀大膽識女仔

他續說，這個人生第一個初戀相識於會考前，說：「初時爸爸都好反對，補習嘅時候認識咗隔離學校一個女仔。我嗰時覺得呢個女仔好靚，又會好期待逢禮拜五去呢間補習社補習，之後先發現原來我哋一樣都係港島區搭地鐵去九龍補習，之後又會一齊搭返去港島。我都唔記得自己點樣攞咗佢MSN，之後就開始溝通。每日都會傾MSN同傾電話，有一次搭地鐵嘅時候主動拖佢隻手，咁就一齊咗。我有諗咗好耐，直接講定其他方法，不過當日佢唔甩開我隻手，咁就係㗎啦！」之後兩人維持了戀情半年左右，因為女方要到外國留學就無疾而終，他說：「一開始都諗過去搵佢，但係我又決定喺香港讀書，最後就冇咗。」

余德丞自言以前係「怕羞仔」，入行之後變得社交啲。（葉志明攝）

人工三千蚊做足五日

余德丞的「摺」一直由中學延續至大學，也甚至延續現在藝人工作上。他說：「最初頭入TVB係做一個寫稿記者，但係點解我做記者，係因為屋企人有啲擔心，同時我都係一個比較冇信心嘅人，唔覺得自己可以成為一個出色artist，所以我就入TVB了解個運作，之後慢慢先轉做幕前。」

余德丞加入TVB前做過幾份工，其中就有一份就係新城電台part-time。（葉志明攝）

加入TVB之前，他亦做過客戶服務部和新城電台的part-time DJ，不過當時收入實在小得可憐，每月只得三千還要似足Full-time做足五日。他說：「未搵到錢嘅時候，屋企經濟上支持一定有，但係後尾搵到錢，每個月都會畀返啲家用。最差嘅環境係未入TVB之前，因為我係做新城電台part-time，一個月得三千，嗰時就真係好難搞啦。三千蚊可能搭車都唔夠，或者僅僅夠搭車，所以嗰時都係喺屋企食飯，係最辛苦嘅時候，因為唔想成為屋企負累。」

余德丞在《青春不要臉》劇中飾演「柳德榮」。（資料圖片）

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當然，出生於中產家庭的他不需要供養家人，但他仍然本着要自力更生的心態，收入不多就唯有節衣縮食。他說：「唔好着靚衫，唔好買貴嘢，食飯都係茶餐廳。」後來加入TVB月入大概萬多元，也總算夠錢可以出外食飯，說：「我成日都係茶餐廳，碟頭飯係我最鍾意，快餐比較少，下午基本上都係食一碗魚蛋粉、牛腩粉或者車仔麵，夜晚就食飯囉，叉燒炒蛋呀呢類型。」雖然人工低，不過他亦表示在新城工作帶給他難得的經驗，說：「學到好多嘢，又出去做訪問，返到去又要剪聲，自己又會想做多啲demo畀前輩聽，希望（爭取）機會轉做長工。嗰時係開心地辛苦，但係人工真係低囉。」

余德丞坦言，現時他最想的是得到觀眾認同，說：「大家會記得可能係一個成功角色，或者有一句成功對白，或者有一樣嘢令大家諗起我，而唔係余德丞佢壓力好大，好似好攰，或者打波暈低。我想喺工作上有一個成就令大家記得。離呢個目標都遠，希望成功。」