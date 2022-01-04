余德丞拍《青春不要臉》撇甩標籤做主角　林肯潘嘉德開出四大條件

無綫金牌監製潘嘉德夥林肯監製以八十年代無綫藝員訓練班為背景的勵志熱血青春喜劇《青春不要臉》，於十七日（星期一）晚上八點半翡翠台首播。《青春不要臉》講述一班有夢想的年青人，透過在電視台的各種不同經歷。為配合八十年代故事背景，潘嘉德及林肯大膽起用大量年青新演員，除了五位主角余德丞（Dickson）、丁子朗（丁丁）、劉穎鏇、戴祖儀及伍樂怡是首度擔正外，林正峰、游嘉欣及孔德賢亦在劇中佔戲甚重，八位年青主角平均年齡不足26歲，聽落都好青春！

早年因踢波期間昏迷的余德丞，曾在無綫節目《Mean Talk》中透露事後一直被標籤，沒有監製願意冒險；幸好Dickson遇上了「乜都夠膽試」的林肯及潘嘉德，故此很快落實起用他做男主角，並給Dickson開出四大條件。余德丞笑言：「佢哋首先要我學好做戲，我哋埋位之前圍讀咗好多次，阿肯同德哥都畀咗好多寶貴意見我，加上我嘅拍檔同屋企人都有幫我一齊圍讀，所以都練習咗好多次，好多謝大家嘅付出。另外兩位監製都有叫我聞多啲氫氣，幫助排走毒素，同有充足嘅睡眠，因為佢哋想我整細番個黑眼圈。」

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丁子朗在劇中飾演李小龍狂迷，他不但減磅增肌更跟隨公司武指日操夜操：「都係學拉筋同踢腿等，開拍前不斷咁練咗一個月度，我啲筋本身唔係特別鬆，要武指不斷陪我拉、拉到鬆為止、咁踢腳先踢到高同靚。都好開心有咁嘅時間去畀我準備呢個角色。」至於林正峰與孔德賢亦由於正峰劇中角色是搞笑擔當，為了增加騎呢感，兩位監製要求正峰「除咗副眼鏡」。