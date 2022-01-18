單身即地獄｜健身爆肌男神金賢中最愛非宋智雅？IG告白韓娛圈女神

【單身即地獄／Netflix／金賢中】南韓人氣戀愛實境秀《單身即地獄》由Netflix、JTBC於2021年合作製作，該節目已在8日收播，參賽者名聲大漲，其中一位擔任健身教練的男嘉賓金賢中長相帥氣、身材健美，擄獲大批女粉絲喜愛。近日，他在Instagram開放粉絲問答，不只正面對應服用藥物的猜測性問題，他還大方透露理想型是誰，掀起一陣討論。



金賢中近日在IG開啟粉絲問答的環節，親自上線回答網友的疑難雜症，他解釋自己是通過Instagram的私訊收到製作單位的邀約，「《單身即地獄》的大家都是很善良、很好的人。」由於節目的各種發展都太像有劇本安排，他也正面解答：「真的沒有劇本，都是在地獄（島上）生活、睡覺，大家都辛苦了。」

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身為健身教練的他，健美的身材比例也被懷疑服用藥物，對此，金賢中強調「已經運動11年了」，以前他體態練得更大，但因天生腎臟功能不太好，才改為維持現在較為瘦的體態。而他在節目裡與宋智雅配對成功，他也被問到理想型的相關問題，首度正面回應：「我的理想型是韓韶禧。」文內標註韓韶禧直球告白，引起一陣熱議。

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不過，節目裡金賢中對於宋智雅執著的態度，也讓他遭受不少惡評，當天他在IG上分享心情，觀眾只是單方面看到節目影片，有喜歡他的人、也會有不喜歡他的人，他很感謝支持的觀眾，至於負面評價，他坦言：「身為普通人，確實感到很累，但是相信我的朋友與好友有給予很多安慰，這點真的很感謝。」他也轉換心情安慰自己，「這都是一種關心」，試圖不去在意惡評。

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