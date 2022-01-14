單身即地獄｜宋智雅高中曾隆鼻 ﻿﻿即學她身材管理秘訣 維持20吋腰

Netflix實境節目《單身即地獄》最近成為熱話，女角之一的宋智雅（Zia）更被指為「火辣版Jennie」，高冷外貌與性格形成反差顏值，迷倒一眾男生；其纖瘦身材及穿搭，更令一眾女生羨慕。她曾坦言在高中時進行過隆鼻手術，而大學時期的Zia更有種清純感，與現在性感形象截然不同。日前，宋智雅就在個人YouTube頻道公開身材管理秘訣，並公開童年照確認雙眼及嘴唇沒有動過手術。到底她是如何練成20吋的蛇腰身材？原來方法很簡單！



《單身即地獄》自播出後話題不斷。（Netflix）

自《單身即地獄》播出後，現年25歲的宋智雅，外貌、妝容、家境等均成為各大平台的熱門話題。而在拍攝節目前，她已經在韓國薄有名氣，IG的粉絲已經有46萬，播出後已經飆升至168萬。曾在綜藝節目《Video Star》中承認在高二時進行鼻子整型的宋智雅，自認對外表相當執著，讀書時已為了有完美妝容示人而凌晨4點起床梳洗，這份堅持教人敬佩。翻看宋智雅的童年照，不難發現她的鼻子高挺了不少，不過眼睛和豐厚的嘴唇的確跟現在沒有太大的差別，只是化妝手法截然不同。

▼即睇宋智雅高中及童年照▼

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一日只在下午四時吃一餐

宋智雅除了五官精緻，身材也如洋娃娃一樣，擁有S型線條及20吋蛇腰，她曾表示自己的體重長年維持42公斤。因為她不太熱衷於美食，所以通常都是一天只會在下午4時進餐，怕吃得多就長肉，但有時一餐吃不下就會在在晚上10時食第二餐。不過她強調這個方法不是很健康，除非是有職業需要跟好像她一樣凌晨5點才睡，才可以在晚上食東西，確保有足夠時間消化。不過如果她一日只吃一餐，所吃的種類不會有特別限制，想吃甚麼就吃甚麼，炸雞、披薩等等都會進食。

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多喝綠茶玉米鬚茶去水腫

另外多喝水可以促進新層代謝，但不是每個人都喜歡白開水的味道，宋智雅就表示起床喝一大杯綠茶也有消水腫的效果，而且綠茶所含的兒茶素比其他茶類更多，能幫助疏通血管之餘，更含有豐富的兒茶素與維他命C，還富含蛋白質、維他命、礦物質、咖啡因、植化素等營養素，能促進膠原蛋白的形成。

▼即睇6款綠茶食材配搭▼

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若腸胃不佳的人喝綠茶要注意，因為綠茶中含有許多「單寧酸」，這種成分容易傷害消化道黏膜，建議不要空腹喝茶，也不宜喝太多、太濃的綠茶。另外，綠茶當中的鞣酸成分，會與食物中的鐵分子結合，形成大量沉澱物，降低身體對鐵質的吸收，因此，女性在經期時建議少喝茶飲，避免貧血。還有，綠茶含有咖啡因，兒童也要少量飲用。

其餘時間宋智雅會喝玉米鬚茶代替開水，還可以利水消腫，適合因濕氣太重而出現水腫的人士飲用。她亦盡量不會吃零食，真是壓力大時會以牛奶或水果來代替零食。

勤做普拉提塑造芭比身型

除了飲食，宋智雅一周盡量去健身房兩至三次，但即使抽不出時間，她也堅持每天做在家做運動，包括：深蹲、腹部運動、臀部運動、腰部運動，她強調每天在家運動很重要，只要堅持，肉眼都會每得出每個月身體有持續變化。加上就讀漢陽大學舞蹈系的她，不止經常跳舞也會恆常做普拉提（Pilates），改善肌肉和鍛煉腹部肌肉。在空閒時她會選擇走路，而不選擇交通工具，增加運動量。最後她會經常穿著緊身衣服，令自己隨時知道自己的身型變化！