葉璇現身杭州亞運會志願者面試　兩大因素被錄取機會大

國際體壇盛事「第19屆亞洲運動會」即將在杭州舉行（9月 10日至25日），近日主辦單位就陸續為報名的志願者進行面試，而沒想到身為大明星的葉璇都報名參加了是次活動，而其面試畫面亦遭到曝光，打扮樸素的他沒有因為身份而有特殊待遇，自願為家鄉出一份力的精神獲得不少網友激讚。
從面試的畫面可見，身穿綠色愛心毛衣的葉璇顯得青春有活力，雖然現年已經41歲，不過同其他面試者並例排開時，她的外型同狀態絕不輸年輕女生。眼見她認真地站得畢直進行面試，自信心十足，看來見慣大場面的她應該不成問題，雖然目前還未知道結果，不過她已經率先在微博為家鄉宣傳：「亞運會快要開始啦！我的家鄉杭州歡迎你。」據指面試工作預計在3月底完成，最終結果在5月底前確認。
事實上，葉璇除了是出生於杭州佔好大優勢之外，她還曾在2004年雅典奧運會中為TVB擔任導播記者，在雅典現場進行報導，成績大家有目共睹。再加上她精通英語﹑普通話﹑廣東話還有法語，相信她被錄取的可能性相當高，我們就拭目以待。
+2
辣媽學院｜葉璇爆頂級男星演技差遭刪戲 網友猜測是這位台星？奮鬥吧主播｜葉璇唔怕得罪人到處辣火頭 蔡少芬李彩華見到都怕怕肖戰人氣受挫連帶《陳情令》遭惡評 葉璇撐後輩：新人不存在演技葉璇為舊愛被法院列為「失信人」 將受限制連飛機都唔可以搭