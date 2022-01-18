葉璇現身杭州亞運會志願者面試　兩大因素被錄取機會大

國際體壇盛事「第19屆亞洲運動會」即將在杭州舉行（9月 10日至25日），近日主辦單位就陸續為報名的志願者進行面試，而沒想到身為大明星的葉璇都報名參加了是次活動，而其面試畫面亦遭到曝光，打扮樸素的他沒有因為身份而有特殊待遇，自願為家鄉出一份力的精神獲得不少網友激讚。

葉璇是一位杭州姑娘。（葉璇微博圖片）

從面試的畫面可見，身穿綠色愛心毛衣的葉璇顯得青春有活力，雖然現年已經41歲，不過同其他面試者並例排開時，她的外型同狀態絕不輸年輕女生。眼見她認真地站得畢直進行面試，自信心十足，看來見慣大場面的她應該不成問題，雖然目前還未知道結果，不過她已經率先在微博為家鄉宣傳：「亞運會快要開始啦！我的家鄉杭州歡迎你。」據指面試工作預計在3月底完成，最終結果在5月底前確認。

葉璇進行面試。（微博圖片）

事實上，葉璇除了是出生於杭州佔好大優勢之外，她還曾在2004年雅典奧運會中為TVB擔任導播記者，在雅典現場進行報導，成績大家有目共睹。再加上她精通英語﹑普通話﹑廣東話還有法語，相信她被錄取的可能性相當高，我們就拭目以待。

葉璇曾在2004年雅典奧運會中為TVB擔任導播記者。（影片截圖）